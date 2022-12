The Witcher 3: ecco le mod e le migliorie incluse nella versione next-gen

Le versioni next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt includeranno una serie di mod create dalla community e migliorie realizzate appositamente da CD Projekt RED per PC, PS5 e Xbox Series X|S, che ora possiamo svelarvi in esclusiva.

Oltre ai miglioramenti grafici e delle performance di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima della patch next di The Witcher 3: Wild Hunt, sono state integrate una selezione di mod create dai fan talmente popolari e utili che lo studio polacco ha pensato bene di rendere un vero e proprio standard per il loro gioco. Le abbiamo elencate di seguito, con inclusi i link alle loro pagine dedicate su Nexus Mod.

World Map Fixes da Terg500: una mod che identifica e risolve le incongruenze tra la mappa 3D del gioco e quella in 2D e la minimappa.

da Terg500: una mod che identifica e risolve le incongruenze tra la mappa 3D del gioco e quella in 2D e la minimappa. Nitpicker's Patch - Various Visual Fixes da chuckcash: una mod che risolve alcuni bug visivi relativi a oggetti come armature o elementi in acqua, che compenetrano su varie superfici e così via.

da chuckcash: una mod che risolve alcuni bug visivi relativi a oggetti come armature o elementi in acqua, che compenetrano su varie superfici e così via. The Witcher 3 HD Reworked Project da HalkHogan: una mod che modifica i modelli e le texture originali del gioco aumentandone il livello di dettaglio, senza compromettere il loro stile artistico.

da HalkHogan: una mod che modifica i modelli e le texture originali del gioco aumentandone il livello di dettaglio, senza compromettere il loro stile artistico. FCR3 - Immersion and Gameplay Tweaks da Andrzej Kwiatkowski (Flash_in_the_flesh): una mod realizzata da uno sviluppatori di The Witcher 3: Wild Hunt ed espansioni che mira a correggere elementi che limitano l'immersività, le abilità e gli oggetti più deboli, modifiche estetiche e risolve alcuni bug. Alla mod sono stati aggiunti nuovi elementi per la versione next-gen di The Witcher mentre altri non sono stati inclusi.

da Andrzej Kwiatkowski (Flash_in_the_flesh): una mod realizzata da uno sviluppatori di The Witcher 3: Wild Hunt ed espansioni che mira a correggere elementi che limitano l'immersività, le abilità e gli oggetti più deboli, modifiche estetiche e risolve alcuni bug. Alla mod sono stati aggiunti nuovi elementi per la versione next-gen di The Witcher mentre altri non sono stati inclusi. HDMR - HD Monsters Reworked Mod da Denroth: questa mod rielabora i modelli di tutti i mostri del gioco, espansioni incluse, per aumentare la qualità delle loro texture e livello di dettagli.

Oltre alle mod create dalla community, gli sviluppatori di CD Projekt RED si sono rimboccati le maniche e hanno realizzato delle modifiche per risolvere alcuni problemi o migliorare alcuni aspetti del The Witcher 3 originale per renderlo più moderno. Le abbiamo elencate di seguito:

Lancio Rapido : permette di cambiare e utilizzare i segni senza aprire il menu radiale. Questa opzione si può attivare o disattivare dalle impostazioni.

: permette di cambiare e utilizzare i segni senza aprire il menu radiale. Questa opzione si può attivare o disattivare dalle impostazioni. Telecamera alternativa : ora volendo è possibile utilizzare una telecamera più vicina al personaggio e che reagirà in maniera più dinamica ai movimenti e ai combattimenti. Questa opzione si può attivare o disattivare dalle impostazioni.

: ora volendo è possibile utilizzare una telecamera più vicina al personaggio e che reagirà in maniera più dinamica ai movimenti e ai combattimenti. Questa opzione si può attivare o disattivare dalle impostazioni. Visibilità dell'interfaccia dinamica : attivando questa opzione dalle impostazioni, la minimappa e l'HUD con gli obiettivi delle quest verranno mostrati solo in combattimento o usando i sensi da witcher.

: attivando questa opzione dalle impostazioni, la minimappa e l'HUD con gli obiettivi delle quest verranno mostrati solo in combattimento o usando i sensi da witcher. Nuova mappa : la mappa di gioco è stata "ripulita" da icone, come i punti interrogativi e simboli a forma di barca, in modo da renderla meno caotica. Volendo è possibile riattivare queste icone (e quindi tornare alla mappa originale) dalle impostazioni.

: la mappa di gioco è stata "ripulita" da icone, come i punti interrogativi e simboli a forma di barca, in modo da renderla meno caotica. Volendo è possibile riattivare queste icone (e quindi tornare alla mappa originale) dalle impostazioni. Migliorati i modelli dei personaggi : una serie di miglioramenti a tutto tondo per i personaggi principali. Ad esempio ora l'ombra di Geralt sarà in alta risoluzione anche all'infuori delle cutscene e inoltre sono stati risolti bug, come il clipping dei capelli con le armature. Sono stati migliorati anche i modelli dei mostri, in aggiunta alle modifiche della mod "HD Monsters Reworked Mod" citata in precedenza.

: una serie di miglioramenti a tutto tondo per i personaggi principali. Ad esempio ora l'ombra di Geralt sarà in alta risoluzione anche all'infuori delle cutscene e inoltre sono stati risolti bug, come il clipping dei capelli con le armature. Sono stati migliorati anche i modelli dei mostri, in aggiunta alle modifiche della mod "HD Monsters Reworked Mod" citata in precedenza. Ambientazioni migliorate : una serie di modifiche e aggiunte a tutto tondo per arricchire e migliorare la resa visiva degli ambienti di gioco. Ad esempio, sono state aggiunte delle catene montuose in lontananza, la nuova condizione meteorologica "Gray Sky" con cieli grigi e migliorata la vegetazione.

: una serie di modifiche e aggiunte a tutto tondo per arricchire e migliorare la resa visiva degli ambienti di gioco. Ad esempio, sono state aggiunte delle catene montuose in lontananza, la nuova condizione meteorologica "Gray Sky" con cieli grigi e migliorata la vegetazione. VFX e Tech art degli ambienti di gioco : sono stati apportate delle migliorie generali agli effetti visivi del mondo di gioco di The Witcher 3.

: sono stati apportate delle migliorie generali agli effetti visivi del mondo di gioco di The Witcher 3. Bug: sono stati risolti vari bug relativi a missioni, scene, animazioni e gameplay.

Modifiche al gameplay

Danno da caduta : ora i giocatori possono sopravvivere cadendo da altezze maggiore.

: ora i giocatori possono sopravvivere cadendo da altezze maggiore. Raccolta automatica delle erbe : ora quando i giocatori raccolgono erbe e piante non si apre nessuna schermata di loot e la raccolta avviene all'istante.

: ora quando i giocatori raccolgono erbe e piante non si apre nessuna schermata di loot e la raccolta avviene all'istante. Camminata lenta con controller : ora sono disponibili tre diverse velocità di camminata usando i controller, a seconda di quanto inclinate la levetta analogica. Nell'originale era possibile solo camminare o correre.

: ora sono disponibili tre diverse velocità di camminata usando i controller, a seconda di quanto inclinate la levetta analogica. Nell'originale era possibile solo camminare o correre. Scatto alternativo : i giocatori ora possono premere lo stick analogico sinistro per correre.

: i giocatori ora possono premere lo stick analogico sinistro per correre. Menu radiale migliorato: ora è più facile selezionare gli oggetti consumabili e le bombe, in quanto non è più necessario aprire l'inventario per cambiare quelle equipaggiate ma è possibile farlo direttamente dal menu radiale.

Vi ricordiamo che l'update per le versioni next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile gratuitamente a partire dal 14 dicembre 2022 per PS5, Xbox Series X|S e PC. Se ancora non lo avete vi consigliamo di leggere la nostra intervista in esclusiva con CD Projekt RED.