The Witcher 3: nuove immagini per la versione next-gen per PS5, Xbox Series X|S e PC

La versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt è protagonista di una nuova galleria di immagini condivisa da CD Projekt RED e che ci permette di avere un altro assaggio delle migliorie grafiche apportate dal team polacco per l'update in arrivo la prossima settimana.

Come spiegato nel nostro provato in anteprima della patch next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X, l'aggiornamento aggiungerà la possibilità di scegliere tra due diversi preset grafici e di passare da uno all'altro in qualsiasi momento. La modalità Prestazioni dà priorità alle performance e il framerate a 60 fps, mentre quella Qualità punta a una resa visiva superiore, implementando il ray tracing per l'occlusione ambientale e l'illuminazione globale. Tra l'altro CD Projekt ha svelato oggi i dettagli sulla risoluzione delle versioni console. I giocatori PC invece troveranno il supporto al DLSS, il ray tracing anche per riflessi e ombre.

Sia su console che PC inoltre sono integrate delle mod create dai fan e una serie di migliorie realizzate da CD Projekt RED per rendere più moderno il gioco e smussare alcuni difetti dell'originale, nonché una serie di contenuti legati alla serie Netflix. Non manca poi l'immancabile modalità fotografica, la progressione condivisa cross-platform e il supporto al feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense di PS5.

Vi ricordiamo che l'update next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile gratuitamente a partire dal 14 dicembre 2022. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere anche la nostra intervista a Philipp Weber di CD Projekt.