The Witcher 3: dettagli sulla risoluzione delle versioni PS5 e Xbox Series X

CD Projekt RED ha condiviso con noi ulteriori dettagli sulle due modalità grafiche delle versioni next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X. In particolare abbiamo appreso che sia quella Prestazioni che Qualità punteranno al target dei 1800p tramite l'utilizzo di AMD FidelityFX Super Resolution (FSR, per gli amici).

Nello specifico, gli sviluppatori di CD Projekt affermano: "Puntiamo a 1800p tramite upscaling dinamico in entrambe le modalità di gioco (Prestazioni e Qualità ndr) su PS5 e Xbox Series X utilizzando FSR".

The Witcher 3: Wild Hunt

Come sappiamo inoltre la modalità Prestazioni dà priorità alle performance a 60 fps sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft. Il preset grafico Qualità invece punta a migliorare la resa visiva e introduce il ray tracing per illuminazione globale e occlusione ambientale, limitando il framerate a 30 fps.

Aspettiamo invece di scoprire ulteriori informazioni per quanto riguarda la risoluzione della versione Xbox Series S, che ovviamente analizzeremo nel dettaglio in fase di recensione assieme altre piattaforme.

Vi ricordiamo che l'upgrade next-gen di The Witcher 3 per PS5, Xbox Series X|S e PC sarà disponibile gratuitamente a partire dal 14 dicembre 2022. Oltre alle migliorie grafiche di cui abbiamo parlato nel nostro provato in anteprima della patch, queste versioni includeranno anche una serie di mod realizzate dalla community e migliorie create da CD Projekt RED.