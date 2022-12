Project Polaris: lo sviluppo di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X|S è stato d'ispirazione

The Witcher 3 è finalmente in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X|S. Si è trattato di un progetto che ha richiesto molto tempo e impegno al team di sviluppo, il quale afferma di aver anche preso ispirazione da quanto realizzato per i lavori su Polaris, ovvero il nuovo capitolo della serie.

Nella nostra intervista abbiamo posto la seguente domanda agli sviluppatori di CD Projekt RED: "Durante lo sviluppo di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X avete imparato qualcosa che vi tornerà utile su Polaris o sui futuri capitoli della serie?"

La risposta completa è stata: "Lavorare alla patch next-gen è stato di grande ispirazione. Molte delle funzioni che abbiamo inserito per migliorare la qualità della vita nel gioco vorremmo riproporle in futuro. Non posso dirti nello specifico di cosa si trattava, ma c'è stata una funzione in particolare che abbiamo creato appositamente per The Witcher 3 next-gen e che abbiamo mostrato alle persone che stanno lavorando a Polaris dicendo "guardate, questo dovremmo farlo in questo modo". Quindi sì, è stato d'ispirazione e ha aiutato. Per molti di noi è stato piacevole tornare immergersi di nuovo nel The Witcher 3: Wild Hunt che conosciamo bene, tornando a respirare quell'atmosfera in preparazione di qualcosa di nuovo con il mondo di The Witcher."

Per tante altre informazioni svelate da CD Projekt RED sulla saga di The Witcher, vi lasciamo alla nostra intervista completa.