The Witcher 3: Wild Hunt su PS5 e Xbox Series X, la patch next-gen provata in anteprima

CD Projekt RED prevede di espandersi ancora nei prossimi mesi, ma quest'aria di rinnovamento non riguarda solo i suoi uffici. Dopo l'odissea di Cyberpunk 2077, la compagnia polacca si prepara infatti a entrare in una nuova fase, con un gran numero di progetti e un'attenzione particolare all'immaginario di The Witcher, tra avventure inedite, collaborazioni con altri team di sviluppo e restyling di vecchi episodi. Prima però, CD Projekt ci riporterà nell'universo di The Witcher non con un gioco nuovo, ma rifacendo il look all'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt. Con l'uscita dell'aggiornamento next-gen previsto per il 14 dicembre (e gratuito per chi già possiede The Witcher 3) abbiamo passato qualche ora negli uffici di CD Projekt per provare in esclusiva le novità dell'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3 , testando il gioco sia su un kit di sviluppo per entrambe le console.

A pochi minuti dal centro storico di Varsavia, gli uffici di CD Projekt RED sono al momento in costruzione. L'uccello di fuoco, il simbolo della compagnia ispirato dalla mitologia slava, spicca sulla facciata di un edificio che per metà è un cantiere. Non è una novità: da quando vent'anni fa si trasferì nella capitale polacca, CD Projekt RED è andata costantemente a ingrandirsi e rinnovarsi, passando da una piccola stanza buia a una struttura piena di uffici, sale riunioni, una libreria e aree ricreative. Camminando tra i corridoi si ripercorre la storia dell'azienda, tra armature e statue risalenti a vecchie fiere, i premi vinti, le copertine delle riviste e i regali dei fan: a un tratto ci passa accanto una sviluppatrice con in braccio due spade grosse e familiari. Niente di strano, ci viene detto.

Tante piccole novità

In The Witcher 3: Wild Hunt sarà aggiunta un'opzione cross-progression simile a quella di Cyberpunk 2077. Premendo il tasto L2 nella lista dei salvataggi e accedendo con il proprio account GOG Galaxy si possono caricare i salvataggi da una piattaforma e continuare la partita su un'altra

Per permetterci di sfruttare al meglio le quasi quattro ore a nostra disposizione, CD Projekt RED ha preparato una decina di salvataggi in punti specifici dell'avventura. Dall'introduzione, con la prima caccia al Grifone di Bianco Frutteto, passando per l'inizio di Blood & Wine nel meraviglioso ducato di Toussaint, fino alla nuovissima missione coi contenuti ispirati alla serie Netflix.

La prima novità che i veterani di The Witcher 3 noteranno è la nuova telecamera predefinita, molto più intima e vicina alle spalle di Geralt. È un'opzione che il narrative director Philipp Weber ha ammesso essere nata quasi per caso, durante una serie di esperimenti del team, ma effettivamente funziona meglio del previsto. I combattimenti sembrano più intensi e, che si cammini tra le mura di Kaer Morhen o si seguano le tracce di un mostro tra i girasoli di Toussaint, anche l'esplorazione risulta più immersiva. C'è chi preferirà comunque l'inquadratura originale, più larga e che permette di avere una visione più chiara dei nemici attorno o dei percorsi da seguire, ma per fortuna CD Projekt ha lasciato totale libertà di personalizzazione. Ad esempio si può usare la nuova telecamera per i momenti a piedi e i combattimenti, tenendo quella originale per le fasi in sella a Rutilia, o viceversa.

La telecamera è solo una delle tante piccole modifiche fatte dal team con l'obiettivo di svecchiare The Witcher 3 non solo nell'estetica, ma anche nell'esperienza di gioco. Un'opzione permette di rendere l'interfaccia dinamica, con la minimappa e altri elementi a schermo che scompaiono dopo pochi secondi e possono essere richiamati attivando i sensi da witcher. La nuova mappa adesso appare più pulita: nel gioco originale la quantità di punti interrogativi e icone era così soverchiante da essere diventata un meme e un esempio di cattivo design. Con la nuova patch molte icone superflue (tra cui gli infami punti interrogativi) non vengono visualizzati, a meno che il giocatore non decida di passare alla vecchia versione. "Non voglio esagerare con le lodi" è una frase che Weber ha ripetuto più volte sia durante il recente REDstream che in occasione della nostra intervista negli uffici di CD Projekt RED. "Abbiamo imparato la lezione in passato, quando si tratta di spiegare le caratteristiche dei nostri giochi. Per questo vorrei sia chiaro che si tratta di tante piccole novità, ma resta pur sempre The Witcher 3: Wild Hunt".

The Witcher 3 è un'avventura immensa. Con le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine, i nuovi giocatori passeranno facilmente un centinaio d'ore dedicandosi solo alle missioni principali

Quelle introdotte dal team sono insomma tante aggiunte minori e modifiche alla qualità della vita che prese singolarmente non vanno a stravolgere l'esperienza originale, ma che tutte assieme rendono la versione PS5 e Xbox Series X|S The Witcher 3 un gioco decisamente più godibile e rifinito, potendo addirittura spingere più di qualche veterano a una nuova, lunghissima partita. Probabilmente la novità più interessante riguarda il Lancio rapido dei Segni, un modo per rendere l'uso dei poteri di Geralt più veloce e immediato, senza bisogno di attivare il menù radiale come in passato. In linea con altri action-RPG più moderni, adesso basta tenere premuto il grilletto destro per associare a ognuno dei tasti frontali un diverso segno.

Il nuovo sistema è talmente più comodo che, una volta presa dimestichezza, difficilmente tornerete indietro, nonostante anche il vecchio sistema radiale abbia ricevuto piccole migliorie. Il Lancio rapido ha solo due piccolissimi difetti: anzitutto quando lo si attiva, accanto a ciascun tasto vengono indicati i nomi dei Segni senza alcun tipo di icona o simbolo. In questo modo CD Projekt RED ha cercato di mantenere l'interfaccia più pulita possibile, e chi ha già speso decine di ore ricorderà a memoria gli effetti di Ignii rispetto ad esempio ad Axii e Aard, ma i novizi potrebbero essere inizialmente spaesati. Inoltre, ci sarebbe piaciuto assegnare i Segni ai tasti che preferivamo, opzione che nella versione provata non era presente.

Con la patch next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt la raccolta di loot in carcasse animali e piante avviene immediatamente e senza la scocciatura di passare per il menù dell'inventario

Per l'occasione CD Projekt RED ha cercato di accontentare molte delle richieste e delle critiche che i fan hanno mosso al gioco originale. Oltre a correggere alcune missioni problematiche e afflitte da bug, il team ha cercato di migliorare i movimenti di Rutilia. Il destriero di Geralt tende a fermarsi meno rispetto a prima, sebbene ogni tanto abbia ancora l'abitudine di incastrarsi da qualche parte o di seguire sentieri non ottimali quando si attiva il "pilota automatico".

A differenza della versione originale del gioco, adesso sarà poi possibile mettere in pausa le scene d'intermezzo (alleluia!), mentre molti appassionati saranno contenti di sapere che è stato finalmente corretto il danno da caduta di Geralt: "Quella è una modifica che ho fatto io cambiando il file con i parametri di Geralt e facendo un po' di test", ha spiegato Weber. "Ho iniziato a prendere casse alte un metro e cominciato a metterle una sopra l'altra alla ricerca di un'altezza che fosse ideale [per le cadute]. Alla fine credo di aver aggiunto un metro e mezzo, o forse qualcosa in più, all'altezza che Geralt può saltare prima di subire danno, e lo stesso vale per l'altezza dalla quale Geralt muore all'istante: anche quella è un po' più permissiva. Sia chiaro, il danno da caduta è ancora presente, ma adesso dovrebbe sembrare molto più in linea con la resistenza che ci si aspetterebbe da un witcher".