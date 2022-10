The Witcher: nuova trilogia e altri due giochi third party annunciati da CD Projekt RED

The Witcher continua ad essere un pilastro nella produzione di CD Projekt RED, com'è emerso durante la conferenza finanziaria di oggi nella quale il team ha annunciato una nuova trilogia in sviluppo presso il team, a partire dal nuovo capitolo che è stato già annunciato e a cui se ne aggiungono altri due già programmati, oltre ad altri due giochi da parte di altri team.

Nella conferenza finanziaria andata in scena in questi minuti, che si sospettava potesse contenere la data d'uscita di The Witcher 3: The Complete Edition salvo poi essere stato smentito dal team, sono comunque emerse delle informazioni davvero molto interessanti sul futuro di CD Projekt RED e della serie in questione.



Oltre al riferimento a un nuovo gioco della serie Cyberpunk 2077, sono stati svelati ben tre progetti legati a The Witcher. La nuova trilogia di The Witcher partirà con il nuovo capitolo annunciato tempo fa e in sviluppo su Unreal Engine 5: il gioco in questione non è stato identificato come The Witcher 4 e ora c'è la conferma che si tratti a tutti gli effetti di una sorta di nuovo inizio, trattandosi già di una trilogia programmata.

La "nuova saga" di The Witcher, come era stata annunciata già da CD Projekt RED, sarà dunque composta da altri tre capitoli, dunque il progetto è ancora a lungo termine e ci sarà modo di tornarci sopra, al di là del nuovo titolo già presentato anche se ancora non mostrato nel dettaglio. In base a quanto riferito, i vari capitoli usciranno a distanza di tre anni l'uno dall'altro.

Non solo, ci sono anche altri due giochi in sviluppo legati a The Witcher, ma questi sono stati assegnati ad altri team: Sirius è il nome in codice di un nuovo gioco in lavorazione presso The Molasses Flood, il team di The Flame in the Flood, mentre Canis Majoris è l'altro progetto in sviluppo presso un team third party non meglio identificato al momento.

In entrambi i casi dovrebbe trattarsi di spin-off della serie "regolare", di cui si attendono ulteriori dettagli nei prossimi mesi, ma lo sviluppo sembra richiedere ancora un bel po' di tempo in entrambi i casi. Sirius, in base a quanto riferito, conterrà degli elementi multiplayer e probabilmente sarà caratterizzato soprattutto da questa modalità, essendo la caratteristica riferita già da ora da CD Projekt RED.

Per quanto riguarda invece Canis Majoris, potrebbe essere un titolo di dimensioni notevoli in termini di produzione, considerando che è in sviluppo su Unreal Engine 5, proprio come la nuova trilogia principale, e siamo in attesa di conoscere il nome del team di sviluppo incaricato.