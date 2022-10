Dead Space: trailer gameplay disponibile, ci mostra armi, mostri e la nuova grafica del remake

EA Motive ha pubblicato il trailer gameplay di Dead Space remake che ci permette di vedere i mostri, le armi che avremo a disposizione e la grafica del nuovo gioco, previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S a inizio 2023.

La descrizione ufficiale del video recita: "Date un'occhiata al gameplay di Dead Space. Scoprite come esplorerete gli inquietanti e riecheggianti corridoi e spazi di lavoro dell'USG Ishimura e sopravvivrete agli orrori da incubo che vi attendono. Il classico survival horror fantascientifico Dead Space ritorna, completamente ricostruito da zero per offrire un'esperienza più profonda e coinvolgente. Questo remake offre una fedeltà visiva sbalorditiva e un audio atmosferico ricco di suspense, oltre a nuovi contenuti e miglioramenti del gameplay, pur rimanendo fedele all'emozionante visione del gioco originale."

Dead Space remake propone una nuova grafica, completamente ricreata, ma anche una serie di miglioramenti di gameplay che erano presenti nei seguiti. L'esperienza mira a rimanere fedele al gioco originale e la nuova grafica dovrebbe garantire ancora più tensione e paura.

Il remake di Dead Space sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023. Vi ricordiamo anche il gioco sarà un unico piano sequenza, come l'originale e God of War.