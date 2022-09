Dead Space Remake sarà un unico piano sequenza, come l'originale e God of War

EA Motive ha riferito sul blog dedicato al gioco che Dead Space Remake sarà rappresentato da un unico piano sequenza, ovvero una continua inquadratura in terza persona da dietro il protagonista senza alcuno stacco dall'inizio alla fine, realizzando così l'idea dell'originale Dead Space, ripresa poi anche da God of War.

"Stiamo anche creando l'intero gioco come un unico piano sequenza", ha affermato il producer Philippe Ducharme, "Dall'inizio del gioco alla fine, non ci sono cambi di inquadratura o schermate di caricamento, a meno che non moriate.

Dead Space, un'immagine del remake

L'Ishimura è ora completamente interconnessa, dunque potete camminare dal punto A al punto Z, visitare l'intera nave e ritrovare anche le ambientazioni che avete già completato per raccogliere cose che avete lasciato indietro, ora è un'esperienza unica e non spezzettata".

A dire il vero, qualcosa di molto vicino era riuscito a farlo già l'originale Dead Space: uscito nel lontano 2008, il primo capitolo stupì anche per la particolare soluzione adottata che non proponeva mai dei veri e propri stacchi all'azione, cosa ripresa poi successivamente anche dal God of War del 2018.

Tutto veniva mostrato attraverso la medesima inquadratura e anche la gestione dell'inventario non imponeva la pausa al gioco, con gli unici stacchi che erano dati dalle schermate di caricamento, che a quanto pare saranno rimosse dalle versioni PS5 e Xbox Series X|S.

Dunque la differenza principale sarà data dalla rimozione anche delle interruzioni date dai caricamenti, con la possibilità di attraversare l'intera Ishimura senza alcuno stacco e in un unico piano sequenza, tranne nel caso in cui Isaac muoia, cosa che fa partire una delle inquietanti scene che caratterizzano questa eventualità anche nella versione remake.

Proprio nelle ore scorse abbiamo visto la pagina ufficiale di Dead Space Remake comparsa su Xbox Store, mentre nuovi dettagli sono attesi arrivare per ottobre.