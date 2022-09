Valheim è disponibile da oggi su PC Game Pass

Tra le aggiunte di maggiore interesse di questo ricco settembre su Game Pass c'è anche Valheim, che è disponibile da oggi su PC Game Pass e al momento solo in tale versione, come da programma e in attesa della versione su console.

Lanciato circa un anno e mezzo fa su Steam, Valheim ha raggiunto in breve una notevole notorietà, visti i risultati fenomenali raggiunti ancora in early access.

Il gioco è diventato infatti uno dei più acquistati, giocati e popolati sulla celebre piattaforma di Valve, arrivando a totalizzare 10 milioni di copie secondo i dati aggiornati allo scorso febbraio, che nel frattempo saranno aumentati ancora.

Da notare che la versione lanciata oggi su PC Game Pass offre "piene capacità crossplay", cosa che dovrebbe significare la possibilità di giocare in multiplayer con gli utenti di Steam, oltre forse a poter trasferire i salvataggi da una versione all'altra. Considerando che si tratta di un survival con una forte componente multiplayer online, il collegamento diretto tra le due versioni è un elemento di grande importanza.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di Valheim su Xbox Series X|S, con l'uscita di tale versione che è attualmente prevista per la primavera del 2023 e non ha ancora una data di uscita precisa. Ricordiamo inoltre tutti i giochi della seconda ondata di settembre 2022 su Xbox Game Pass, che comprendono anche Deathloop, Grounded e vari altri titoli interessanti.