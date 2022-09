Xbox Game Pass, settembre 2022: tutti i giochi disponibili nella seconda metà del mese

Grazie anche alla presenza del Tokyo Game Show, la seconda ondata di giochi per Xbox Game Pass di settembre 2022 è di quelle alquanto memorabili, con una quantità di titoli impressionante visto che si parla di 15 esperienze aggiunte al catalogo solo nella seconda metà del mese. Dopo una prima mandata interessante, ma non proprio sconvolgente, Microsoft ha voluto dare una nuova dimostrazione di forza con questa seconda metà del mese, che racchiude alcuni prodotti di grosso calibro, i consueti indie di notevole livello e anche alcune introduzioni inedite da team e publisher giapponesi, inserite anche all'interno dell'iniziativa legata al TGS 2022 e alla presenza della compagnia in tale territorio. Ricordiamo peraltro l'introduzione di GoldenEye 007 avvenuta a sorpresa il 13 settembre e anche i giochi che lasceranno il catalogo il 30 settembre 2022, che non sono pochi e tra i quali troviamo anche alcuni prodotti di grande interesse, dunque ci potrebbe essere da mettere in fila le priorità prima di tuffarsi nelle novità, ma diamo il via alla panoramica di questa seconda metà di settembre 2022.

Amazing Cultivation Simulator - PC, 15 settembre Amazing Cultivation Simulator, uno screenshot Uno dei giochi più originali che si siano visti di recente su Game Pass, Amazing Cultivation Simulator è una simulazione di culto, ispirato alla mitologia e alle tradizioni cinesi. Il nostro scopo è far rinascere e prosperare la setta Taiyi, caduta in disgrazia a causa dell'avidità dei vecchi maestri. Nel ruolo di nuova guida, dovremo cercare di bilanciare al meglio le energie positive e negative, gestendo il culto in base ai concetti derivati dalla filosofia buddista e taoista, costruendo una setta rinnovata e in equilibrio tra le spinte spirituali e quelle del mondo terreno. Si tratta di costruire una sede, attirare nuovi adepti, espandere la propria influenza attraverso alleanze politiche e commerciali e incrementare la potenza della setta anche gestendo l'istruzione degli adepti e scegliendo come indirizzare l'ideologia, la politica e la filosofia del gruppo, in base ai concetti tradizionali delle civiltà e filosofie orientali.

Assassin's Creed Odyssey - Console e PC, 15 settembre Assassin's Creed Odyssey, Kassandra in una scena del gioco Prosegue il solido rapporto di collaborazione tra Ubisoft e Microsoft con l'arrivo anche di Assassin's Creed Odyssey nel catalogo di Xbox Game Pass, a breve distanza da Assassin's Creed Origins e con un trend che sembra far pensare alla prossima introduzione anche di Valhalla, a questo punto. Considerato uno dei migliori capitoli del nuovo corso della serie, Odyssey ci porta nell'antica Grecia, a seguire le gesta dei fratelli Alexios e Kassandra alla ricerca del Bastone di Ermete Trismegisto, in un viaggio che ci porta a contatto con numerosi personaggi storici dell'epoca, tra incontri amichevoli e altri decisamente meno, ripulendo l'area anche dalla corruzione della Setta e affrontando vari nemici. Vera protagonista di tutto è però l'ambientazione greca, con lo splendido scenario mediterraneo riprodotto in maniera particolarmente convincente e che stimola l'esplorazione in maniera notevole.

Danganronpa V3: Killing Harmony - Console e PC, 15 settembre Dopo Danganronpa: Trigger Happy Havoc e Danganronpa 2: Goodbye Despair, in occasione del Tokyo Game Show 2022 è arrivato su Xbox Game Pass anche Danganronpa V3: Killing Harmony, completando in questo modo la trilogia di strane avventure narrative da parte di Spike Chunsoft su piattaforma Microsoft. Anche in questo caso, abbiamo a che fare con un'altra avventura investigativa tra commedia e thriller, che vede altri 16 personaggi imprigionati e costretti a prendere parte al solito gioco sadico gestito da Monokuma. Parte dunque una nuova mandata di delitti tra studenti particolarmente in vista di una nota accademia nipponica, all'interno di contorte prove "scolastiche" in cui si rischia però la vita. In molti periranno, alcuni diventeranno assassini e altri dovranno risolvere il mistero e scoprire i colpevoli, in un continuo confronto fra personaggi a suon di colpi di scena incredibili.

Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered - Console e PC, 15 settembre Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered, una scena d'intermezzo All'epoca dell'annuncio, Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea pareva la realizzazione di un sogno: un JRPG realizzato in collaborazione da Level-5 e Studio Ghibli, con una caratterizzazione splendida e un mondo fantasy fiabesco vicino a certe strane e fantasiose rappresentazioni del team di Miyazaki, tutto da vivere in prima persona. Un potenziale enorme che forse non è stato del tutto sfruttato, ma che resta comunque ben evidente in uno dei titoli visivamente più piacevoli che si siano visti in ambito videoludico, in grado di raccontare una storia dai toni anche drammatici con una particolare grazia e delicatezza, tra sfide epiche e momenti puramente fiabeschi. A distanza di quasi 10 anni dalla sua uscita originale, il gioco arriva finalmente anche su Xbox Game Pass in versione rimasterizzata e, se non l'avete provato prima, è da mettere sicuramente tra le priorità di questo ricco mese, come dimostra anche la nostra recensione di Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered.

Fuga: Melodies of Steel - Console e PC, 15 settembre Fuga: Melodies of Steel, una scena di combattimento Tra i nuovi giochi aggiunti al catalogo del Game Pass con l'"apertura a oriente" dettata dal Tokyo Game Show c'è anche Fuga: Melodies of Steel, di cui è in arrivo anche il secondo capitolo ma che intanto si affaccia sul servizio con il capostipite, disponibile da questo mese. Sviluppato da CyberConnect2, si tratta di un gioco molto particolare, un JRPG strategico ad ambientazione bellica e fantastica, in cui un gruppo di "ragazzini" si imbatte in uno strano e potentissimo carro armato e si ritrova a combattere contro un intero impero utilizzando questo veicolo, che ha la tragica caratteristica di poter sacrificare delle anime per sferrare colpi potentissimi. Tra elementi gestionali, strategia, narrazione e scelte d'impronta etica, Fuga: Melodies of Steel è un'esperienza alquanto unica, in grado di rimanere facilmente impressa nella memoria di qualsiasi giocatore.

Deathloop - Console, PC e Cloud, 20 settembre Forse l'uscita di maggior rilievo di questa mandata, Deathloop arriva finalmente anche su Xbox, ponendo fine allo strano caso del gioco first party Xbox Games Studios in esclusiva PS5. Com'era prevedibile, arriva alla scadenza dell'anno di esclusiva siglato con Sony e direttamente su Xbox Game Pass, consentendo a tutti gli abbonati di entrare subito nel suo particolare mondo ciclico. Sull'isola di Blackreef, ci ritroviamo a interpretare Colt, un assassino incastrato in un loop temporale per il quale continua a rivivere la stessa giornata finché non riuscirà ad uccidere tutti gli 8 "visionari" sparsi nell'ambientazione, cercando di affrontare le sfide in maniera differente e alquanto libera. Deathloop è un gioco in pieno stile Arkane, e proprio per questo è consigliato a chiunque abbia voglia di qualcosa di non banale e costruito con notevole criterio e attenzione al design, dal gameplay alla costruzione della mappa e delle missioni.

Hardspace: Shipbreaker - Console e Cloud, 20 settembre Hardspace: Shipbreaker, una fase di azione nel gioco Dopo essere arrivato su PC, Hardspace: Shipbreaker arriva infine anche su console attraverso Xbox Game Pass, mettendoci nell'inedita situazione di uno sfasciacarrozze spaziale, ruolo che effettivamente ancora mancava all'elenco delle numerose attività che abbiamo affrontato finora nei videogiochi. Dobbiamo dunque esplorare relitti di navi spaziali, distruggerli e recuperare materiali e oggetti di interesse. Nel ruolo di una sorta di operaio altamente specializzato in recupero di materiali all'interno di situazione estreme, dobbiamo viaggiare nello spazio alla ricerca di relitti, esplorarli sventando le varie minacce ambientali e recuperare oggetti e materie richiesti dai nostri committenti. Il tutto cercando al contempo di far progredire l'equipaggiamento del protagonista in modo da renderlo più efficace e potente, oltre a cercare di ripagare il debito miliardario che abbiamo con la spietata LYNX Corp. Non proprio la visione più romantica dell'avventuriero spaziale, ma una che sicuramente rimarrà molto impressa.

SpiderHeck - Console e PC, 22 settembre SpiderHeck, ragni e spade laser Cosa c'è di più possente di ragni con spade laser? Su questa meravigliosa idea si basa SpiderHeck, una sorta di action brawler incentrato principalmente sul multiplayer, nel quale ci si trova a combattere utilizzando ragni armati di lame laser di vario tipo all'interno di arene futuristiche. Combinando platform e picchiaduro, SpiderHeck ci invita a fare a pezzi sciami di feroci nemici in compagnia di amici in multiplayer cooperativo, oppure distruggerci a vicenda in un multiplayer competitivo dal ritmo estremamente serrato. Saltando e volteggiando tra piattaforme e strutture minimaliste, nel gioco dobbiamo sfruttare al massimo la coordinazione e il tempismo per poter sopravvivere e sopraffare gli avversari, in un action indie dalla struttura elementare ma con un gameplay alquanto unico, che predilige soprattutto il multiplayer, magari in presenza ma possibile anche online.

Beacon Pines - Console, PC e Cloud, 22 settembre Beacon Pines, lo splendido stile grafico cela inquietanti segreti Il gioco forse più strano di questa mandata potrebbe essere Beacon Pines, un'avventura dotata di una caratterizzazione alquanto unica. Ambientata in un libro illustrato, nel quale il giocatore interpreta sia il protagonista che il lettore, questa strana avventura cela, sotto la superficie carina e trasognata dello stile grafico adottato, alcuni misteri piuttosto inquietanti. Gli sviluppatori Hiding Spot descrivono Beacon Pines come "Winnie the Pooh che incontra Twin Peaks", e questo impossibile mix è proprio quello che va in scena all'interno di questa bizzarra avventura in cui vari animaletti antropomorfi si ritrovano coinvolti in inquietanti misteri nascosti nelle meravigliose ambientazioni da libro illustrato per bambini. Tra esplorazioni, dialoghi e scelte da intraprendere che possono portare a conseguenze di notevole impatto, questa è una storia che consigliamo davvero a tutti di provare.

Slime Rancher 2 (Game Preview) - Xbox Series X|S, PC e Cloud, 22 settembre Slime Rancher 2 presenta nuove ambientazioni, slime e strumentazioni Slime Rancher è diventato nel tempo una vera e propria sleeper hit, in grado di attirare milioni di giocatori grandi e piccoli con il suo look cartoonesco e la irresistibile meccanica di raccolta e gestione degli slime alieni, dunque era ovvio che prima o poi sarebbe arrivato anche Slime Rancher 2. La versione disponibile dal 22 settembre su Xbox Game Pass è ancora in Game Preview, e in base a quanto riferito da Monomi Park resterà tale per almeno un anno e mezzo, ma tanto basta per rendere felici un sacco di fan che potranno quantomeno iniziare ad esplorare la nuova Rainbow Island alla ricerca di nuove specie di slime. Anche in questo caso si tratta di interpretare un'esploratrice alle prese con un pianeta alieno e tanti slime da raccogliere, gestire, ibridare e far fruttare, utilizzando anche strumenti inediti e altre soluzioni per l'allevamento e il contenimento delle creature, oltre ovviamente a ulteriori segreti e storie da scoprire esplorando la nuova ambientazione.

Moonscars - Console, PC e Cloud, 27 settembre Moonscars presenta un'ambientazione oscura e affascinante L'ibridazione indie più interessante di questa mandata del Game Pass è forse Moonscars, un action in 2D che sembra costruito mettendo insieme caratteristiche da metroidvania e da souls-like, con uno stile grafico particolarmente oscuro e goticheggiante, ma anche molto fascinoso. Nei panni del feroce combattente Grey Irma, ci troviamo ad esplorare una strana ambientazione decadente, illustrata quasi interamente in bianco e nero, alla ricerca dello Scultore, per scoprire il mistero della sua esistenza. Moonscars presenta una mappa non lineare che consente una certa libertà di esplorazione e nuove strade da aprire con la progressione del protagonista, proprio come avviene nei metroidvania, ma con un sistema di combattimento particolarmente profondo e strutturato, sostenuto peraltro da animazioni veramente impressionanti, considerando anche la realizzazione in 2D. Gli appassionati di entrambi i generi di riferimento sono allertati.

Grounded – Full Release - Console, PC e Cloud, 27 settembre Grounded, un'immagine del gioco Obsidian Dopo circa due anni, Grounded raggiunge infine la sua forma definitiva con la versione 1.0 in arrivo il 27 settembre 2022, direttamente all'interno di Xbox Game Pass. Chi conosce già il gioco sa quanto il piccolo team di Obsidian dedicato si sia preso cura di questo progetto, che ha rappresentato una vera e propria esplorazione in territori piuttosto sconosciuti per il team ma anche la realizzazione di un'idea originale e meravigliosa. Grounded è un survival che ci vede interpretare dei ragazzini diventati minuscoli in seguito a un esperimento scientifico, alle prese con le terribili minacce e le sconfinate possibilità offerte da un normale giardino domestico. Nella nuova prospettiva, ci troviamo a dover trovare il modo di tornare alla normalità sopravvivendo a insetti, ostacoli insormontabili, fame e sete, diventando avventurieri, guerrieri, inventori e costruttori in questo viaggio allucinante tra fili d'erba, fiori, pozzanghere e micro-laboratori scientifici,

Let's Build A Zoo - Console, PC e Cloud, 29 settembre Let's Build A Zoo, i parchi possono diventare alquanto affollati Il premio per il titolo più esplicito riguardante il contenuto del gioco a cui si riferisce va sicuramente a Let's Build A Zoo, nel quale in effetti dobbiamo costruire uno zoo. Si tratta di una sorta di builder gestionale tutto incentrato sulla costruzione e sul controllo di un parco zoologico, quanto più possibile ricco di specie animali da mettere in mostra e attrazioni varie per intrattenere il pubblico. Non si tratta propriamente di una simulazione, visto che le "basi scientifiche" su cui è incentrato Let's Build A Zoo sono alquanto fantasiose: è infatti possibile creare centinaia di migliaia di specie di animali mischiando fra loro qualsiasi tipologia, oltre a creare strutture che poco hanno a che fare con le reali esigenze delle creature. Se volete vedere cosa succede incrociando un pollo con una mucca, un coccodrillo con un'anatra o un gufo con un capybara, questo è proprio il gioco che fa per voi (e ci raccomandiamo di non provare a farlo nella realtà).

Valheim (Game Preview) - PC, 29 settembre Valheim, l'ambientazione nordica selvaggia in un'immagine Vera e propria rivelazione in ambito indie PC dei mesi scorsi, Valheim arriva anche su PC Game Pass in una forma ancora non definitiva, visto che continua a rimanere in Game Preview (o Accesso Anticipato) almeno per un po'. Il survival ad ambientazione vichinga, d'altra parte, ha saputo conquistare tutti a prescindere dal suo livello di completezza: ambientato in un mondo creato in maniera procedurale e ispirato ai miti del nord scandinavo, Valheim si basa sull'esplorazione della natura selvaggia, sui combattimenti e sulle sfide della sopravvivenza in un ambiente meraviglioso ma anche piuttosto inospitale, che richiede grande preparazione e capacità di adattamento. Si tratta allora di trovare e raccogliere risorse, trasformarle, dedicarsi al crafting e costruire gli strumenti per la propria esistenza all'interno del duro mondo di Valheim, affrontando le numerose minacce da soli o in multiplayer cooperativo fino a 10 giocatori.