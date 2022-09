Xbox Game Pass: 12 giochi lasceranno il catalogo il 30 settembre 2022

In attesa di scoprire le novità in arrivo per Xbox Game Pass nella seconda metà del mese, Microsoft ha comunicato tramite l'app ufficiale del servizio che 12 giochi lasceranno il catalogo il 30 settembre 2022.

Questi sono i titoli che non saranno più disponibili per gli abbonati a Game Pass a fine mese:

Slime Rancher

Lemnis Gate

Going Under

DiRT 4

Dirt Rally

Subnautica: Below Zero

Dandy Ace

UNSIGHTED

AI: The Somnium Files

Astria Ascending

The Procession to Calvary

Visage

Come da tradizione tutti i giochi sopracitati saranno disponibili per l'acquisto con uno sconto del 20% sul prezzo base nei giorni antecedenti la rimozione dal Game Pass, che ricordiamo nuovamente è fissata al 30 settembre 2022. Un'opzione che potrebbe risultare allettante per chi desidera continuare a giocarci anche una volta che saranno usciti dal catalogo del servizio.

Giovedì scorso Xbox Game Pass ha dato il benvenuto in un colpo solo ad Assassin's Creed Odyssey, Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea, Fuga: Melodies of Steel, Remastered e Dangaronpa V3. In attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft, previsto per martedì, sappiamo già che il 20 settembre arriverà Deathloop, seguito da Slime Rancher 2 il 22 settembre e Valheim il 29 settembre.