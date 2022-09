Sonic Frontiers: SEGA mira a espandersi nel mercato asiatico

Con Sonic Frontiers, SEGA mira ad espandere il franchise nel mercato asiatico, Giappone compreso. A dirlo è stato il game designer Takashi Iizuka in un'intervista con la testa 4Gamer, che ha spiegato come il gioco sia inteso come l'inizio della terza generazione di Sonic, con gli Adventure che rappresentano la seconda e i giochi d'impostazione classica la prima.

Sonic è un personaggio popolarissimo in occidente, tanto che gli ultimi due film dedicati al personaggio hanno fatto registrare incassi milionari e un terzo è già stato annunciato. Purtroppo però in Asia il personaggio ha sempre faticato di più, nonostante sia stato concepito proprio in Giappone, quindi è normale che SEGA punti a farlo crescere da quelle parti.

Iizuka, parlando degli obiettivi di Sonic Frontiers e della terza generazione, ha dichiarato: "Il desiderio di raggiungere i giocatori giapponesi è alle radici del progetto. Si può dire senza problemi che veniamo da anni di prove fallite. Ad esempio, molti giocatori giapponesi amano i giochi pensati sui consumatori e che possono essere giocati al ritmo desiderato. Il resto è una questione contemporanea. Non è divertente giocare contemporaneamente a un gioco di cui tutti parlano, scambiandosi informazioni? Sono due elementi per cui voglio fare qualcosa con Sonic Frontiers."

Per il resto vi ricordiamo che Sonic Frontiers uscirà l'8 novembre 2022 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.