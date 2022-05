Sonic 2 Il Film supera i 375 milioni di dollari di incassi, continua la corsa

Sonic 2 Il Film continua a migliorare le sue performance confermandosi un successo, con l'annuncio dei 375 milioni di dollari raccolti al bottegino in tutto il mondo nel giro di poco più di un mese, cosa che conferma il record per il nuovo film sull'icona Sega.

Prosegue dunque la corsa di Sonic 2 Il Film, che migliora i risultati già annunciati in precedenza, all'inizio del mese, quando aveva già superato i ricavi del primo capitolo in una quantità di tempo inferiore.

Sonci 2 Il Film: parte della locandina

Per quanto riguarda gli incassi per aree geografiche, il film ha raccolto 181 milioni di dollari in USA e 194 milioni di dollari nel resto del mondo.

Si tratta, peraltro, degli ultimi giorni in cui Sonic 2 Il Film sarà disponibile esclusivamente al cinema, visto che tra poco arriverà in streaming all'interno del servizio video Paramount+, come successo anche al predecessore. Resta da vedere dove e quando verrà distribuito anche in Italia, a questo punto, visto che il servizio in questione non è presente ufficialmente dalle nostre parti.

Secondo le proiezioni, è probabile che Sonic 2 Il Film si ritrovi a chiudere la corsa al cinema vicino ai 400 milioni di dollari, in attesa di vedere i prossimi risultati e traguardi raggiunti dal porcospino blu in versione cinematografica. Intanto, la sua fama è confermata anche dalla presenza dell'orribile Sonic in versione pre-modifica all'interno del film di Cip & Ciop: Agenti Speciali.