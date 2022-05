Cip & Ciop: Agenti Speciali su Disney+ contiene l'orribile Sonic del film pre-modifica

Cip & Ciop: Agenti Speciali è il nuovo film dedicato alla celebre coppia disponibile da oggi su Disney+, ma una cosa piuttosto sconvolgente è che al suo interno si trovi anche l'orribile Sonic, passato alla storia ormai proprio come "Ugly Sonic", che aveva fatto la propria comparsa nei primi materiali relativi al film, prima di essere prontamente corretto con un nuovo design.

Il motivo per cui Ugly Sonic debba trovarsi all'interno di un film su Cip & Ciop è qualcosa di inesplicabile, ma vederlo nuovamente in azione è comunque inquietante, esattamente come la prima volta. Ricorderete infatti che il primo trailer e le prime immagini sul film di Sonic presentavano un personaggio che richiamava l'originale dei videogiochi ma con una sorta di adattamento iperrealista che lo rendeva semplicemente mostruoso.



La cosa fece partire una polemica immediata e violenta, tanto da costringere i produttori a rivedere completamente il design di Sonic proprio durante le riprese del film. Fortunatamente, i grafici fecero poi un ottimo lavoro di adattamento facendo tornare il personaggio a un aspetto più simile a quello dei videogiochi e decisamente più piacevole e il film si è poi dimostrato anche un grande successo, bissato da Sonic the Hedgehog 2 di recente.

Tuttavia, Disney+ ha deciso in qualche modo di riesumare l'Ugly Sonic e farlo diventare una sorta di personaggio canonico, una vera e propria celebrità con una propria bancarella di cimeli e intento a firmare autografi, come risulta visibile nello spezzone di film qui sopra. Un'iniziativa veramente particolare che, se non altro, dimostra quanto abbia fatto bene Sega a modificare il design del personaggio per i suoi film.