Twisted Metal: la serie TV accoglie anche Neve Campbell, star di Scream

Un'altra attrice si aggiunge al cast di Twisted Metal, la nuova serie TV da parte di PlayStation Productions incentrata sull'omonima serie di videogiochi: si tratta di Neve Campbell, diventata celebre con la serie cinematografica Scream ma molto nota anche per parecchie altre partecipazioni in produzioni tra anni 90 e 2000.

Neve Campbell interpreterà Raven nella nuova serie TV, personaggio comparso per la prima volta in Twisted Metal Black, che corrisponde al quinto capitolo della serie.

Neve Campbell in Scream

Si tratta di una combattente/pilota dal look alquanto goticheggiante, anticonformista e che guida un carro funebre chiamato Shadow.

Oltre a Scream, la Campbell è nota per essere stata nel cast anche di Wild Things (Sex Crimes in Italia) e nella vecchia serie Party of Five, oltre a far parte della nuova serie The Lincoln Lawyer ("Avvocato di difesa" in Italia) di Netflix, che ha rapidamente scalato le classifiche del servizio video.

L'attrice si aggiunge dunque a un cast che si sta svelando progressivamente, a partire dal protagonista Anthony Mackie (Falcon nel Marvel Cinematic Universe), Thomas Haden Church (Sandman in Spider-Man 3) e Stephanie Beatriz (Rosa Diaz in Brooklyn Nine-Nine).