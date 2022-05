Stranger Things, dove eravamo rimasti

Quando Netflix ha pubblicato l'entusiasmante trailer finale di Stranger Things 4, ci siamo improvvisamente resi conto che sono passati ben tre anni dalla messa in onda della stagione precedente. Stranger Things 3 è arrivato sulla nota piattaforma di distribuzione digitale il 4 luglio 2019 con un pacchetto di otto episodi che si concludeva con un finale che sembrava avere un tono definitivo, non fosse stato per un'ultimissima scena che spalancava la porta a un'altra stagione. Ma che la serie creata dai Matt e Ross Duffer - affettuosamente conosciuti come i Duffer Brothers - sarebbe proseguita, lo sapevamo già: Stranger Things è stato un successo clamoroso e i due fratelli hanno sempre dichiarato di avere in mente storie per almeno quattro o cinque stagioni.

Quello che però non sapevano era che da lì a pochi mesi sarebbe scoppiata una pandemia mondiale che avrebbe rallentato se non addirittura impossibilitato le riprese e l'intera industria televisiva e cinematografica, rimandando la lavorazione di Stranger Things 4 per anni, mentre il cast intraprendeva anche nuove strade che, a loro volta, complicavano i calendari di tutti gli altri.

Insomma, ci sono voluti quasi tre anni, ma Stranger Things 4 sta finalmente per arrivare sui nostri schermi, ed è altamente probabile che molti spettatori, avendo fatto il cosiddetto binge delle precedenti stagioni alla pubblicazione, non si ricordino più cos'è successo e come avevamo lasciato i nostri abitanti preferiti di Hawkins alla fine della terza stagione. Per fortuna ci siamo noi con il nostro riassuntone che fa un po' il punto della situazione, ripercorrendo i momenti salienti nella storia di Undici, Hopper e compagnia.

Tenete presente, però, che questa volta Netflix distribuirà Stranger Things 4 in modo diverso. La stagione sarà infatti composta da nove episodi in totale, ma il 27 maggio usciranno soltanto i primi sette, classificati come Volume 1 (qui la nostra recensione). Gli altri due, invece, saranno pubblicati l'1 luglio come Volume 2, e chiuderanno questa stagione, senza però mettere ancora la parola fine alla storia, che si concluderà, come già ufficialmente annunciato, con la quinta e ultima stagione.

Non sappiamo ancora quando vedremo questo epilogo, ma per adesso concentriamoci sul passato e sul nostro riassuntone di Stranger Things partendo dall'inizio.