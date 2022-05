Mission Impossible: Dead Reckoning, primo trailer ufficiale e periodo di uscita

Paramount Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Mission Impossible: Dead Reckoning - Part 1, nuovo capitolo della celebre serie action con protagonista Tom Cruise, in arrivo a luglio 2023, prodotto da Skydance.

Anticipato da una proiezione a sorpresa, avvenuta lo scorso fine settimana solo in alcuni cinema prima dell'anteprima esclusiva di Top Gun: Maverick, il trailer è ora disponibile per tutti, visibili qui sopra. Come anticipato, c'è molta Italia nel video, riflettendo le numerose sequenze che sono state girate nel nostro paese.

Tra inseguimenti e momenti d'azione rutilanti è possibile vedere scorci di Roma e Venezia, ma anche diverse altre ambientazioni in giro per il mondo, dal medio oriente ad altre zone. Come da tradizione, anche Mission Impossible: Dead Reckoning si presenta decisamente ricco di adrenalina e cambi di scenografia, con situazioni veramente al limite in cui Tom Cruise si troverà a sventare l'ennesima minaccia globale.

Il celebre protagonista sarà accompagnato, nella sua nuova "missione impossibile", da un ricco cast che comprende Simon Pegg, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Henry Czerny, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt. C'è ancora parecchio tempo prima di vedere Mission Impossible: Dead Reckoning, previsto per luglio 2023, mentre in questi giorni siamo alla vigila dell'uscita ufficiale di Top Gun: Maverick al cinema.