Neon Genesis Evangelion, il cosplay di Asuka di Shirogane-sama è da studentessa

Oltre ad essere uno dei manga/anime di maggior impatto nella storia, Neon Genesis Evangelion è considerabile un cavallo di battaglia per i cosplayer con alcune preferenze specifiche, come dimostra ancora una volta questo cosplay di Asuka da parte di Shirogane-sama.

Abbiamo già apprezzato le foto della cosplayer in questione in diverse altre interpretazioni di Asuka Sōryū Langley, ma in questo caso viene presentata nei suoi tipici abiti "borghesi" da studentessa, con la tipica divisa con cui compare per buona parte della serie animata, almeno nelle situazioni più "normali" di Evangelion, se così si possono definire.

Uno degli anime indubbiamente più influenti degli anni 90 e primi 2000, ma anche oltre, Neon Genesis Evangelion ha segnato la gioventù di parecchi appassionati di manga e animazione nipponica, ma ha saputo espandersi anche in altri ambiti con tutte le sue particolarità tra storia, personaggi e ambientazione.

Di recente è giunta anche in occidente la conclusione della nuova serie Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time distribuita da Amazon Prime Video, cosa che ha dato ulteriore slancio ai cosplay a tema.

L'interpretazione di Shirogane-sama è particolarmente apprezzabile anche per la somiglianza nei tratti della modella rispetto a quelli del personaggio originale disegnato da Yoshiyuki Sadamoto, tra espressione e acconciatura, oltre alla classica divisa.