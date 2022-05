The Witcher, al cosplay di Sabrina Glevissig firmato Irina Meier non manca nulla

Sabrina Glevissig, uno dei personaggi di The Witcher 2: Assassins of Kings, è stata scelta da Irina Meier per il suo nuovo cosplay, e il risultato appare davvero interessante.

Rivale storica di Yennefer, anche per quanto concerne l'aspetto fisico, Sabrina è una dei fondatori della Loggia delle Maghe, nonché fidata consigliera di Re Henselt. Se conoscete la serie, tuttavia, sapete che il suo destino non è stato dei più felici.

"Ho appena completato il mio secondo playthrough di The Witcher 3: Wild Hunt (la versione di nuova generazione ha una finestra di lancio, a proposito)", ha scritto Irina nel suo post su Instagram. "Che posso dire? Questo gioco è un dannato capolavoro, ma immagino che molti di voi lo sappiano già!"

"Tutto, dal design dei personaggi al gameplay alla colonna sonora è così fantastico che mi viene da piangere. Sto lavorando a un progetto molto grande e importante legato proprio all'universo di The Witcher, e non vedo l'ora di potervi rivelare di che si tratta!"

"Oggi volevo condividere con voi questo bellissimo ritratto (si può chiamarlo ritratto, sì?) del mio nuovo cosplay: Sabrina da The Wither 2: Assassins of Kings. Trovo che il design del suo costume sia davvero epico e questa interpretazione è stata un mio grande sogno per un po'."