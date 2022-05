Xbox Game Pass, PlayStation Plus e Switch Online: il confronto totale dei tre servizi

Ogni servizio ha però le proprie unicità e offre contenuti e funzioni molto diverse, a prezzi diversi, con punti di forza e debolezze unici. Con l'avvicinarsi della nuova versione di PlayStation Plus, inoltre, le cose stanno per cambiare e ci sembra quindi arrivato il momento di mettere nuovamente fianco a fianco le proposte di Microsoft, Sony e Nintendo , per capire esattamente perché si dovrebbe (o non dovrebbe) utilizzare uno di questi abbonamenti.

Piattaforme, videogiochi e servizi sono oggigiorno un'unica grande entità, che non può rinunciare a nessuna delle proprie singole componenti se vuole prosperare. Il mercato videoludico è cambiato e oramai nessun grande editore può fare a meno del proprio abbonamento, che offra ai giocatori l'accesso a un catalogo di giochi e a varie funzioni uniche. Anche Microsoft, Sony e Nintendo hanno i propri: parliamo ovviamente di Xbox Game Pass, PlayStation Plus e Switch Online .

Infine, abbiamo Xbox Game Pass Ultimate , che somma tutti i tre servizi precedenti in un colpo solo. Include infatti Gold, Xbox Game Pass e PC Game Pass. Il prezzo è 12,99€ al mese (di nuovo, non ci sono piani da 3 o 12 mesi).

Completamente separati da Gold, troviamo Xbox Game Pass e PC Game Pass . I due servizi costano 9,99€ al mese (non ci sono piani da 3 o 12 mesi). La differenza è che il primo è dedicato alla console di Microsoft (One e Series), mentre il secondo è dedicato ai computer.

Vediamo invece ora Xbox Game Pass. In questo caso, dobbiamo fare una precisazione. Il servizio di punta di Microsoft in questo momento è il GP, ma non bisogna dimenticarsi di Xbox Live Gold , che è una sorta di PS Plus Essential. Il prezzo è di 6,99€ al mese o 19,99€ per tre mesi.

Partiamo con quello più "semplice": il PlayStation Plus . L'abbonamento di Sony, a partire dal 23 giugno 2022 (in l'Italia), sarà diviso in tre livelli:

Catalogo di giochi

Un mosaico di giochi EA

Andiamo quindi subito al punto. I servizi di Microsoft, Sony e Nintendo offrono molti tipi di funzioni, ma quella che fa più rumore e che interessa al grosso dei giocatori è il catalogo di giochi disponibili.

Switch Online

Le tre compagnie gestiscono la questione in modo molto diverso l'uno dall'altro. Partiamo da Nintendo, per certo quella più originale.

Nintendo Switch Online propone di base due cataloghi: quello dei giochi NES e quello dei giochi SNES. La lista di giochi viene ampliata, ma non frequentemente. Se si vuole di più, inoltre, si deve passare alla versione Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che include Nintendo 64 e Sega Mega Drive (o Genesis, se preferite la nomenclatura USA).

Le aggiunte di Nintendo sono poche e calcolate, ma sono definitive, quindi è un servizio che cresce continuamente di valore. Inoltre, Pacchetto Aggiuntivo include anche una selezione di DLC per giochi Switch di grande successo, come Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe.

Live Gold e Game Pass

Microsoft regala ogni mese, tramite Live Gold, quattro giochi Xbox, mescolando titoli dell'Xbox originale, giochi Xbox 360 e Xbox One: la qualità media ultimamente è però molto bassa agli occhi del pubblico medio, con titoli vecchi e secondari. Una volta riscattati, però, i giochi restano nostri per sempre.

Il fulcro del servizio è il catalogo di Game Pass, che propone una notevole quantità di giochi, comprese tutte le esclusive Microsoft sin dal giorno del lancio. Inoltre, anche molti giochi di terze parti vengono aggiunti al catalogo sin dal giorno di uscita. A differenza di Live Gold, però, i giochi non possono essere reclamati e, nel momento nel quale vengono rimossi, non c'è più modo di giocarvi se non comprandoli a parte. Fortunatamente, i giochi Game Pass rimangono disponibili per svariati mesi.

Va detto anche che PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate includono EA Play, il servizio base di Electronic Arts che rende disponibile: un catalogo di giochi del publisher americano (i giochi nuovi arrivano dopo circa 6 mesi), un 10% di sconto fisso su tutti i giochi EA e prove a tempo di dieci ore per alcuni dei nuovi giochi EA in arrivo nei negozi. Precisiamo, che Xbox Game Pass per console non include EA Play.

PlayStation Plus

Ora, vediamo l'offerta di Sony, che si spezza in molte parti.

PS Plus Essential offre ogni mese giochi scaricabili, come il PS Plus che i giocatori conoscono da anni. Questi giochi vengono legati al proprio account personale, ma possono essere avviati solo con un abbonamento attivo. Inoltre, su PS5 include l'accesso alla PlayStation Plus Collection, un mini catalogo di giochi AAA che includono sia esclusive Sony che giochi di terze parti di alto livello, ma oramai non molto recenti. Tutti i giochi dell'Essential possono essere reclamati e, a quel punto, riscaricati anche dopo che sono stati rimossi. PS Plus di rado include giochi sin dal giorno della loro uscita e quando capita si tratta di indie. In media, però, la qualità dei giochi del servizio è buona, anche se ovviamente non paragonabile a Game Pass.

PS Plus Extra, oltre ai bonus già indicati qui sopra, propone anche un catalogo di giochi PS4 e PS5, che secondo le indicazioni di Sony sarà di massimo 400 titoli. Questi saranno aggiunti e rimossi nel corso del tempo, similarmente a Game Pass. Inoltre, a partire dal livello Extra, i giocatori hanno accesso a Ubisoft + Classics, un catalogo specificatamente dedicato a Ubisoft, che includerà una selezione di giochi come Assassin's Creed Valhalla, vari Far Cry e For Honor. Questo servizio non includerà, a meno di cambi di piani, giochi esclusivi Sony sin dal lancio.

Per il momento non abbiamo un catalogo completo e non possiamo fare un confronto qualitativo con il servizio di Microsoft, ma sin dal primo giorno ci saranno tanti titoli PlayStation, compresi giochi PS5 come Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales e le Director's Cut di Ghost of Tsushima e Death Stranding. Non mancano poi tanti giochi di alto livello di terze parti, anche se non recentissimi. Dovremo poi capire la quantità e la qualità dei giochi aggiunti nel servizio di mese in mese.

Infine, PS Plus Premium sommerà a tutto quanto già citato più di 300 giochi delle vecchie generazioni, ovvero PlayStation, PS2, PSP e PS3 (quest'ultimo solo tramite cloud). In pratica, la versione finale del servizio offre tra i 700 e gli 800 titoli. Per ora sono stati svelati pochissimi giochi delle vecchi console, ma sospettiamo che almeno in parte il catalogo sarà simile a quello del PS Now attuale.