Persona 5 lascerà la PlayStation Plus Collection per PS5 a breve, avvisa Sony

Persona 5 lascerà la PlayStation Plus Collection destinata ai possessori di PS5 a breve, per la precisione l'11 maggio: lo ha annunciato Sony nel post del PlayStation Blog in cui sono stati presentati i giochi in arrivo ad aprile per gli abbonati.

Sappiamo che la PS Plus Collection rimarrà disponibile con il nuovo abbonamento, ma nessuno immaginava ci fosse la possibilità che uno o più titoli inseriti nella raccolta potessero a un certo punto uscirne. Dopo Persona 5, insomma, potrebbe anche toccare a qualcun altro.

Poco male, ad ogni modo: se possedete una PlayStation 5 e siete abbonati a PlayStation Plus, vi basterà aggiungere il titolo alla vostra raccolta per evitare di perderlo e riservarvi di giocarlo fintanto che la vostra sottoscrizione sarà attiva.

"Persona 5 lascerà la PS Plus Collection l'11 maggio", si legge sul PlayStation Blog. "Aggiungi il titolo alla tua raccolta di giochi prima di allora per continuare ad accedervi con un abbonamento a PlayStation Plus attivo."

Sarà interessante a questo punto capire se Persona 5 verrà sostituito da un altro prodotto oppure se la Collection sarà destinata nel corso del tempo a perdere questo e altri contenuti, confermandosi come un'iniziativa promozionale limitata.