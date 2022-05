The DioField Chronicle classificato dall'ESRB

The DioField Chronicle è stato classificato dall'ESRB, l'ente di classificazione dei videogiochi americano. Si tratta di un gioco di ruolo strategico di Square Enix, realizzato da veterani del genere di Lancarse, ambientato in un mondo dominato dagli intrighi politici in cui il giocatore dovrà destreggiarsi sul campo di battaglia, tramite un sistema di battaglie tattiche in tempo reale.

Square Enix aveva già annunciato che sarebbe uscito nel 2022 e la classificazione dell'ESRB è una piccola conferma in tal senso. Di suo, il gioco è stato classificato T for teen, ossia adatto ai più giovani, anche se contiene sangue, temi suggestivi e violenza.

Leggiamo la descrizione ufficiale di The DioField Chronicle:

L'era dei miti lascia il passo a un'epoca di grandi tumulti...

Il mondo degli uomini è precipitato in una guerra che si protrae di anno in anno.

Tra le fiamme e il caos nasce un gruppo di mercenari d'élite che si fan chiamare Blue Fox, il cui destino e valorose azioni riecheggeranno nei secoli a venire.

Ma alla fin fine, il nome Blue Fox finirà per simboleggiare la speranza o la peggiore delle tragedie?

Queste invece le caratteristiche principali:

■ Un nuovo GdR strategico, presentato da Square EnixUn nuovo GdR strategico che narra un'epica storia di guerra e onore. Il gioco è ambientato in un mondo unico che mescola il fantasy con elementi medievali e dei giorni moderni e ha un sistema di combattimento in tempo reale innovativo ed estremamente profondo.

■ Combattimenti profondi, strategici e in tempo reale

I combattimenti di questo gioco dipendono da una valutazione in tempo reale delle condizioni del campo di battaglia, così da poter dare ordini che sfruttano i punti di forza delle tue truppe e le debolezze dei tuoi nemici. Usa bene una serie di abilità, classi ed equipaggiamento per portare a termine la tua missione.

■ Scene di battaglia realistiche all'interno di diorami

Dai ordini ai tuoi eserciti dentro a delle rappresentazioni dettagliate degli ambienti dell'isola di DioField con una grafica unica che ricorda un diorama.