Creative Assembly è al lavoro su di un nuovo gioco sviluppato con Unreal Engine 5

Stando ad alcuni annunci lavorativi, Creative Assembly è al lavoro su di un nuovo gioco, di un franchise inedito, sviluppato utilizzando Unreal Engine 5. Potrebbe trattarsi dello sparatutto in lavorazione presso lo studio di cui si parla da tempo, realizzato dallo stesso team interno cui dobbiamo Alien Isolation.

Leggendo gli annunci lavorativi viene ricercato un senior gameplay programmer che lavori con il team a un nuovo gioco sviluppato usando Unreal Engine 5. Si tratterebbe del primo gioco dello studio dei Total War a utilizzare il motore di Epic Games.

Alien: Isolation è uno dei giochi più acclamati di Creative Assembly

Come spesso accade, gli annunci non forniscono molti dettagli sul progetto. Va detto che il team potrebbe essere alla ricerca di sviluppatori anche per progetti successivi, visto che il tanto chiacchierato FPS è stato praticamente annunciato nel 2018 e a questo punto dovrebbe essere in uno stadio avanzatissimo dello sviluppo.

Comunque sia staremo a vedere come si evolverà la situazione. Creative Assembly è ormai lo studio di punta di SEGA, reduce dal successo di Total War: Warhammer III e con diversi giochi in lavorazione, tra i quali anche alcune espansioni di quest'ultimo.