Alien: Romulus omaggia il videogioco Alien: Isolation con un simpatico easter egg

Chi ha giocato il titolo di Creative Assembly ricorderà che per salvare la partita è necessario interagire con delle cabine telefoniche d'emergenza . In un'intervista con GamesRadar, Álvarez ha spiegato che questi apparecchi lo rendevano nervoso, perché sapeva che trovarne uno significava che qualcosa di pericoloso era dietro l'angolo. Per questo motivo, ha avuto l'idea di inserire dei telefoni sullo sfondo di determinate scene di Alien: Romulus che precedono momenti ad alta tensione del film.

Fede Álvarez, il regista del film Alien: Romulus in arrivo domani nelle sale cinematografiche italiane, ha svelato in un'intervista che la pellicola include un easter egg dedicato a Alien: Isolation , il videogioco survival horror pubblicato nel 2014. Per certi versi possiamo considerarlo una sorta di spoiler , dunque procedete con la lettura a vostro rischio e pericolo.

La passione del regista Fede Álvarez per Alien: Isolation

"Alien: Isolation è stato ciò che mi ha fatto capire che Alien poteva davvero essere terrificante e fatto bene oggi", ha raccontato Alvarez. "Ho giocato qualche anno dopo la sua uscita. Man in the Dark stava per uscire. Oppure stavo aspettando l'uscita di Man in the Dark e stavo giocando al gioco. Ecco perché, all'epoca, pensavo: "Cazzo, se potessi fare qualcosa, mi piacerebbe fare Alien e spaventare di nuovo il pubblico con quella creatura e quelle ambientazioni". Stavo giocando e mi rendevo conto di quanto potesse essere terrificante Alien se si usava quel tono".

"Il film è impostato in modo tale che ogni volta che sta per accadere qualcosa di brutto, vedrete un telefono. Nel gioco, ogni volta che sapevi che c'era un telefono dicevi: 'Cazzo, sta per succedere qualcosa di brutto'. È la stessa cosa qui. Vedrete che sono posizionati strategicamente in tutto il film. Quando si vede il telefono, è come se ci si preparasse all'impatto".

Alien: Romulus debutterà nelle sale cinematografiche italiane, domani, 14 agosto. Mentre nell'ambito dei videogiochi al momento è in sviluppo lo sparatutto VR Alien: Rogue Incursion, di cui recentemente abbiamo visto un nuovo trailer.