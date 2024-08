Cameron ha cambiato idea, non vuole smettere di dirigere Avatar: dovrete investirlo con un autobus

In passato Cameron aveva infatti affermato di non voler occuparsi della regia della saga di Avatar dopo la terza pellicola. Ora invece dice che per impedirglielo dovrete investirlo con un autobus .

James Cameron vuole dirigere sia Avatar 4 che Avatar 5 , che seguiranno il recentemente riconfermato Avatar: Fire and Ash. Potrebbe sembrare un commento qualunque, anzi forse addirittura scontato, ma in realtà non è affatto così.

Le dichiarazioni di Cameron

Nel 2022 Cameron ha dichiarato che la realizzazione dei film di Avatar è un processo "che ti consuma completamente" e che ha altri progetti su cui lavorare. "Penso che alla fine, col tempo - non so se dopo tre o dopo quattro film - vorrò passare il testimone a un regista di cui mi fido, in modo da poter andare a fare altre cose che mi interessano", ha detto. "O forse no. Non lo so". Pur lasciando uno spiraglio, il regista non pareva poi così pronto a prendere in carica altri progetti.

I protagonisti di Avatar

Parlando con The Hollywood Reporter, Cameron ora invece ha una nuova energia: "Voglio dire, dovranno fermarmi. Ho un sacco di energia, amo fare quello che sto facendo. Perché non dovrei?", ha detto. Cameron ha poi detto che sia Avatar 4 che Avatar 5 sono già stati scritti e che ha riletto le sceneggiature di recente. "Sono storie che spaccano. Devono essere realizzate. Se vengo investito da un autobus e sono attaccato alle macchine di respirazione, lo farà qualcun altro", ha detto.

Al D23, Cameron ha anche confermato la data di uscita di Avatar: Fire and Ash.