Avatar 3 ha un titolo ufficiale, annunciato da James Cameron al D23

Avatar 3 ha un titolo ufficiale: si chiamerà Avatar: Fire and Ash il nuovo capitolo della celebre saga cinematografica diretta da James Cameron, che ha annunciato il nome del terzo film durante il D23.

Cameron è salito sul palco dell'evento Disney insieme agli attori Sam Worthington e Zoe Saldana, che nella serie interpretano rispettivamente i personaggi di Jake Sully e Neytiri, dicendo che Avatar: Fire and Ash "non sarà ciò che vi aspettate, ma ciò che desiderate", qualsiasi cosa significhi.

"Non vedo l'ora di potervi mostrare cosa stiamo realizzando con Avatar ", ha dichiarato il regista. "Ogni giorno, quando riesamino le nuove riprese, per me è come la mattina di Natale tanto sono straordinarie. I personaggi sono così vivi, è tutto così reale."

"Come vi aspetterete, sarà una fantastica avventura in cui non mancheranno momenti di grande emozione, più di quanto accaduto finora. Ci muoveremo all'interno di territori difficili, con nuovi personaggi e uno in particolare che amerete odiare. Vedremo nuove culture, ambientazioni e biomi di Pandora."

Cameron ha infine detto che è ancora troppo presto per poter presentare un trailer del film, e così ha mostrato al pubblico del D23 l'immagine teaser che potete vedere qui sotto, che riporta il titolo ufficale della pellicola, appunto Avatar: Fire and Ash, ovverosia Fuoco e Cenere.