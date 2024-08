PlayStation Store, Sconti Estivi: ecco le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Gli Sconti Estivi del PlayStation Store sono una delle promozioni più importanti e durature dell'anno per la piattaforma digitale Sony, grazie a riduzioni che arrivano al 75% e di cui sarà possibile approfittare fino al 15 agosto. Ebbene, quali sono le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5? I titoli disponibili al prezzo più basso di sempre? Dal nuovo minimo storico di Baldur's Gate 3 allo sconto del 50% su WWE 2K24 e sul sorprendente Remnant 2, dalle atmosfere fantasy di Prince of Persia: The Lost Crown a quelle di Fate/Samurai Remnant, passando per tutta una serie di affari da pochi euro che sarebbe davvero un peccato perdersi, vediamo la nostra immancabile selezione.

Baldur's Gate 3 Fermi tutti, sappiamo già cosa state per dire: solo il 20% di sconto? Le leggi del mercato sono molto chiare, Baldur's Gate 3 è stato un grande successo ed è dunque del tutto naturale che Larian Studios stia procedendo a rilento con i tagli di prezzo, tanto che questa è la terza promozione in assoluto per il gioco. Potete comunque portarvelo a casa per 55,99€ anziché 69,99€: non un'offerta strepitosa, ma utile se ciò che vi serviva era giusto una spintarella all'acquisto. Parliamo del resto di uno dei titoli con la media voto più alta di sempre, uno straordinario RPG ambientato nei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons che vi terrà impegnati per decine di ore nell'ambito di una campagna divisa in tre atti, estremamente corposa e caratterizzata dalla presenza di snodi e variabili virtualmente infiniti, che assecondano il percorso del giocatore. Tutto questo avviene sulla base di un impianto entusiasmante, che da una parte prende come solido punto di riferimento le meccaniche della quinta edizione del gioco di ruolo di Wizards of the Coast, dall'altra le soluzioni adottate da Larian Studios all'interno dei capitoli della serie Divinity, al fine di ottenere una struttura accessibile e ben collaudata. Shadowheart, uno dei personaggi più iconici di Baldur's Gate 3 Alla luce di premesse così importanti, il risultato finale non poteva che essere un'esperienza intensa e indimenticabile, che vi resterà impressa anche se non siete profondamente appassionati di questo genere di produzioni: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Baldur's Gate 3.

WWE 2K24 Con WWE 2K24 la serie di giochi di wrestling prodotti da 2K Games ha pensato bene di rendere omaggio ai quarant'anni di WrestleMania, confezionando una modalità Showcase che riprendesse i momenti più iconici dell'evento per eccellenza, miscelando in maniera sorprendente gameplay e filmati di repertorio al fine di consegnarci qualcosa di davvero memorabile. Uno degli iconici match della modalità Showcase di WWE 2K24 Ebbene, grazie agli Sconti Estivi del PlayStation Store potrete acquistare il gioco a metà prezzo, nella fattispecie 37,49€ anziché 74,99€ per la versione cross-gen e 34,99€ anziché 69,99€ per la versione PS4, e godere dei tantissimi contenuti di un titolo strapieno di personaggi e modalità, esponente di un franchise che solo pochi anni fa è stato profondamente rinnovato nelle sue meccaniche. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di WWE 2K24.

Remnant 2 Una delle grandi sorprese dello scorso anno, Remnant 2 è attualmente disponibile al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store: 24,99€ anziché 49,99€, per un risparmio pari al 50% che rappresenta un'occasione da non perdere per chi desiderava cimentarsi con il solidissimo action RPG post-apocalittico a base sparatutto sviluppato da Gunfire Games. Tre sopravvissuti affrontano un boss in Remnant 2 All'interno di un mondo apparentemente condannato, dovremo lottare da soli o in cooperativa con gli amici per affrontare le potenti creature che hanno invaso e devastato le città, esplorando di volta in volta scenari differenti grazie a un motore procedurale che rende ogni missione diversa dalle altre, pur senza rinunciare alla personalità: ulteriori dettagli nella nostra recensione di Remnant 2.

Prince of Persia: The Lost Crown Uno straordinario ritorno per la serie Ubisoft, Prince of Persia: The Lost Crown riprende per molti versi le meccaniche del capitolo originale firmato Jordan Mechner ma le amplifica nella forma di uno spettacolare e frenetico metroidvania in cui, al comando del giovane guerriero Sargon, ci troveremo a esplorare delle rovine misteriose nel tentativo di salvare il nostro principe. Le spettacolari evoluzioni di Prince of Persia: The Lost Crown Il gioco, che potete portarvi a casa per 23,99€ anziché 39,99€, con un risparmio del 40%, è un mix di azione e piattaforme che si sviluppa rigorosamente nelle due dimensioni e ci vedrà sbloccare man mano nuove abilità e poteri, affrontare nemici sempre più forti (inclusi enormi boss) e scoprire i tanti segreti di un'ambientazione affascinante e suggestiva. Avete letto la nostra recensione di Prince of Persia: The Lost Crown?