CYGNI: All Guns Blazing o SteamWorld Heist 2? Cosa giocherete questo weekend?

Da CYGNI: All Guns Blazing, gratuito su Epic Games Store, alla strategia di SteamWorld Heist 2, passando per le korze folli di Warhammer 40.000: Speed Freeks: cosa giocherete questo weekend?

Cosa giocherete questo weekend? Approfitterete della promozione su Epic Games Store per scaricare gratuitamente lo shoot'em-up in stile bullet hell CYGNI: All Guns Blazing oppure vi cimenterete con le meccaniche strategiche di SteamWorld Heist 2? O magari vi lancerete a capofitto nella frenesia del combat racer Warhammer 40.000: Speed Freeks, nelle avvincenti atmosfere retrò di Volgarr the Viking 2, affronterete le sfide a tema soulslike di Deathbound o darete un'occhiata all'originale approccio di Creatures of Ava? Una sola settimana di uscite e così tanta varietà: la scelta non è affatto semplice, le possibilità molteplici e dietro l'angolo ci sono titoli che senz'altro cattureranno la vostra attenzione per un bel po' di tempo: dal suggestivo Black Myth: Wukong all'avventuroso Star Wars Outlaws, passando per quell'incognita che risponde al nome di Concord.

Opzione 1: viuleeeenz! Come detto, CYGNI: All Guns Blazing è fra i giochi gratis dell'Epic Games Store di questa settimana e vi suggeriamo senz'altro di riscattarlo, perché potrebbe essere amore a prima vista, a maggior ragione se appartenete alla vecchia guardia e avete effettivamente vissuto il periodo degli shoot'em-up in stile bullet hell. Nella recensione di CYGNI: All Guns Blazing abbiamo speso parole positive nei confronti del titolo d'esordio di KeelWorks, un piccolo team scozzese che ha voluto dimostrare la propria passione nei confronti di questo peculiare sottogenere portando sullo schermo scontri assolutamente frenetici, spettacolari e impegnativi, nell'ambito di un'esperienza breve ma intensa. La frenesia la fa da padrone anche in Warhammer 40.000: Speed Freeks, che abbiamo provato: un combat racer free-to-play (anche questo gratis, urrà!) ambientato nell'universo di Warhammer 40K e basato sull'omonimo gioco da tavolo, in cui dovremo affrontare sfide a bordo dei veicoli da guerra degli Orki per la gloria e gli oggetti cosmetici. Gli skontri violenti di Warhammer 40.000: Speed Freeks La viulenza regna sovrana anche in Volgarr the Viking 2 (qui la recensione), action platform brutale e scostumato che non mancherà di mettervi alla prova e che può contare su di un level design eccellente, su di una colonna sonora splendida e su di un approccio che ricorda i grandi classici del passato. E, a proposito di sfida, abbiamo affrontato il tema anche nella recensione di Deathbound, un soulslike davvero interessante e dotato di alcune idee brillanti, su tutte il suo peculiare sistema multi-personaggio e le tante personalizzazioni, ma che non sprizza originalità da tutti i pori e soffre al momento di qualche fastidioso inghippo tecnico.