Warhammer 40.000: Speed Freeks, frenetici combattimenti su ruote al comando di Orki

L'universo di Warhammer continua a generare un'ampia gamma di esperienze videoludiche e, mentre tutti gli occhi sono giustamente puntati sull'ormai imminente Space Marine 2, il team di sviluppo canadese di Caged Elements ha pensato bene di tradurre il gioco da tavolo di Warhammer 40.000: Speed Freeks in un gioco di corse free-to-play incentrato sui combattimenti. Disponibile a partire da oggi su Steam in accesso anticipato, questo insolito gioco su licenza ci mette al comando di un manipolo di Orki con il culto della velocità, soprannominati non a caso "gli Zperikolati": guerrieri folli e violenti, che amano cimentarsi con frenetiche gare a bordo di potenti veicoli da guerra equipaggiati con un arsenale devastante. Chi sarà il più zvelto fra di loro?

Struttura e modalità: fulmini di guerra La dotazione iniziale di Warhammer 40.000: Speed Freeks include due modalità ben distanti dal tradizionale concetto di gara di velocità, ovverosia Korza Mortale e Konvoglio Killer. La prima può contare al momento su quattro differenti mappe (Canyon, Rokka, Montagna e Vulcano) e prevede il raggiungimento dei classici anelli non appena compaiono nello scenario, nonché una serie di scontri diretti al fine di totalizzare i punti necessari alla vittoria. La seconda modalità, che può essere affrontata per ora soltanto all'interno di due ambientazioni (Ded 'Ard Desert e Ghiacciaio), è una sorta di rivisitazione dinamica di Cattura la Bandiera in cui bisogna raccogliere una bomba e condurla fino all'enorme cingolato della squadra avversaria (armato di potentissime torrette) per infliggergli ingenti danni, cercando di non farsi ammazzare prima dell'impatto. Entrambe le stipule sono aperte alla partecipazione di un massimo di sedici giocatori, otto per parte, ed è possibile sia utilizzare il matchmaking per accedere alle partite online, sia organizzare scontri privati con un numero variabile di utenti ed eventualmente bot. In tutti i casi, il ritmo dell'esperienza si mantiene sempre molto frenetico, con uccisioni spettacolari a cui fanno seguito rapidi respawn. Combattimenti fra i ghiacci in Warhammer 40.000: Speed Freeks Per quanto riguarda invece la dotazione di veicoli, ce ne sono sette e coprono fondamentalmente tutte le esigenze: si va dall'equilibrio della Boomdakka Snazzwagon, discretamente veloce e dotata di un bel mitragliatore, fumogeni e Molotov, alla grande rapidità della Shokkjump Dragsta, che si rivela perfetta per coprire le distanze della modalità Konvoglio Killer. Ad ogni modo, sono presenti diverse opzioni intermedie e l'immancabile carro lento e potente, il Looted Wagon.

Prova su strada: frenetico, pure troppo Gli appassionati di combat racer sanno bene che spesso bisogna scendere a compromessi sul fronte dei controlli, visto che in questi giochi ci si trova contemporaneamente guidare un veicolo e azionarne le armi. Ebbene, Warhammer 40.000: Speed Freeks gestisce questo impianto con un po' di incertezza laddove si utilizzi un controller, assegnando allo stick sinistro l'accelerazione del mezzo e al grilletto destro l'azionamento dell'arma principale. Le esplosioni sono all'ordine del giorno in Warhammer 40.000: Speed Freeks Visto che lo stick destro viene usato per mirare, sparare con l'arma speciale (assegnata al dorsale destro) si trasforma di frequente in una pratica macchinosa, che richiede quell'attimo di troppo e ci fa mancare il bersaglio, mentre il boost a cui è possibile ricorrere ciclicamente proietta il nostro mezzo inspiegabilmente verso la direzione del mirino anziché in avanti: immaginiamo si tratti di un glitch, ma in un contesto così folle tutto è possibile. Utilizzando mouse e tastiera la situazione naturalmente cambia e diventa molto più semplice, ma qualcuno potrebbe trovare datata l'idea di gestire accelerazione e sterzo del veicolo tramite WASD. Purtroppo al momento non ci sono soluzioni alternative, nel senso che le pur presenti personalizzazioni per i comandi non consentono di assegnare l'accelerazione a un altro input. Alcuni mezzi da guerra di Warhammer 40.000: Speed Freeks Al di là di questo scoglio, che magari in realtà non disturberà nessuno a parte noi, il gameplay di Warhammer 40.000: Speed Freeks si conferma assolutamente frenetico grazie alla rapidità delle dinamiche e agli scenari completamente aperti, privi anche solo di una parvenza di percorso prestabilito, in cui è possibile muoversi con la massima libertà e portare la propria offensiva in maniera indiscriminata, sfruttando tutte le risorse che i veicoli ci mettono a disposizione.

Tecnicamente parlando Warhammer 40.000: Speed Freeks è mosso dall'Unreal Engine 4, una soluzione senz'altro conservativa e collaudata per un combat racer free-to-play che punta a intercettare il più ampio pubblico possibile e non vuole dunque porre grosse barriere sul piano dei requisiti tecnici, che infatti sono piuttosto bassi. Con la nostra RTX 4070 abbiamo giocato a 4K e 60 fps con tutto al massimo, attivando però il DLSS sul preset "qualità" al fine di evitare qualsiasi problema. Un camioncino sfreccia in Warhammer 40.000: Speed Freeks Durante le prime fasi ci è capitato di notare qualche episodio di stuttering, ma in generale l'esperienza si mantiene sempre velocissima e fluida, anche nelle situazioni più concitate. Più che altro la qualità degli asset e dell'effettistica non brilla, non c'è alcun tipo di interazione con le location e capita spesso di ritrovarsi all'interno di ambientazioni che sanno parecchio di già visto.

Warhammer 40.000: Speed Freeks è un combat racer free-to-play semplice e frenetico, che al debutto in accesso anticipato mette in campo due modalità e sette veicoli: una dotazione discreta, che però ci piacerebbe veder crescere nel corso del tempo. Entrambe le stipulazioni disponibili al momento hanno un carattere territoriale e la velocità delle meccaniche sostiene il folle ritmo di un'esperienza che potrebbe davvero entusiasmare gli appassionati di questo genere di prodotti, sempre che il sistema di controllo non gli dia qualche grattacapo.