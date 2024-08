Una mappa di Call of Duty: Black Ops 6 sta facendo molto discutere

Una mappa Warzone di Call of Duty: Black Ops 6 sta facendo molto discutere: rivelata a causa dei recenti leak che hanno colpito il nuovo capitolo della serie Activision, è stata presa di mira dagli utenti, che pare non l'abbiano minimamente apprezzata.

Lo scenario in questione è comparso all'interno di alcuni video trafugati che si sono fatti inevitabilmente strada sui social network, ma poi il publisher è intervenuto per farli rimuovere: allo stato attuale sembra che il fenomeno sia stato contrastato in maniera efficace.

Tuttavia molte persone hanno comunque fatto in tempo a vedere i filmati della mappa in questione, Avalon, che sembra sia caratterizzata da un'ampia presenza di acqua e da paesaggi estremamente aperti e desolati, che hanno fatto storcere il naso ai più.

Stiamo chiaramente parlando di materiali non ancora confermati ufficialmente e non sappiamo dunque se Avalon sarà effettivamente la prossima mappa Warzone di Call of Duty, ma appare improbabile che Activision abbia realizzato qualcosa di simile per poi non utilizzarlo, come fa notare giustamente IGN.