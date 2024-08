I giochi gratis di Epic Games Store dell'8 agosto sono disponibili, con la novità CYGNI e altri

Una volta riscattati, i giochi in questione vengono aggiunti alla libreria e rimarranno così accessibile costantemente, anche dopo il periodo di disponibilità attraverso l'iniziativa in questione.

Tra sparatutto, picchiaduro e novità assolute

Il primo dei titoli in questione è in verità un pacchetto bundle dedicato ad Apex Legends: il gioco di per sé è un free-to-play gratuito, ma il download di questo pacchetto consente di accedere ad alcuni contenuti esclusivi per il celebre sparatutto multiplayer di Respawn.

Conduit in Apex Legends

In particolare, consente lo sblocco gratuito di Conduit e della skin epica "Fluire acqueo" per il Flatline.

Un'aggiunta che può risultare molto interessante per gli appassionati del gioco, ma che può rappresentare anche un ottimo avvio per chi ancora non si è lanciato nello sparatutto fantascientifico incentrato sul mondo di Titanfall.

La grande novità del giorno è rappresentata però da CYGNI: All Guns Blazing, un vero e proprio sparatutto classico in stile "bullet hell" che riprende la tradizione classica degli shooter arcade in 2D a scorrimento, ma porta la meccanica tradizionale verso nuovi livelli di coinvolgimento, anche grazie a una notevole realizzazione tecnica con grafica in 3D e grande dispendio di effetti speciali.

Da notare peraltro che l'editore del gioco è Konami, che ha puntato forte su questo interessante progetto nostalgico da parte di KeelWorks che potrebbe rappresentare un'ottima sorpresa per molti.

"Tra i resti di una civiltà scomparsa da tempo sul pianeta CYGNI, le forze terrestri vengono decimate dall'attacco a sorpresa di una potente razza aliena biomeccanica. Ovviamente, tocca a una degli ultimi piloti a disposizione dell'umanità cercare di salvare la Terra, in un gioco che potete conoscere meglio nella nostra recensione di CYGNI: All Guns Blazing.

Infine troviamo DNF Duel, un notevole picchiaduro con struttura 2D uno contro uno incentrato sul franchise di Dungeon and Fighter di Nexon, diventato una sorta di fenomeno di massa soprattutto in Asia ma con una certa diffusione anche in occidente. Gli scontri si collegano al mondo di Arad e alla base narrativa della serie in questione.

Uno dei personaggi di DNF Duel

DNF Duel rivisita in chiave picchiaduro le storiche classi del GDR Dungeon and Fighter.

Tra colpi di pistola dello scaltro Ranger e la spregiudicata forza bruta del Berserker, i tratti iconici di ogni personaggio sono stati accentuati e rielaborati in questo nuovo contesto.

Oggi è stato anche annunciato il gioco gratis del 15 agosto su Epic Games Store, che sarà disponibile giovedì prossimo.