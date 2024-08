Epic Games Store svela il gioco gratis del 15 agosto, c'è anche un extra

L'Epic Games Store ha svelato il prossimo gioco gratis che verrà offerto a tutti i giocatori dalla prossima settimana. Nello specifico, a partire dall'15 agosto potrete aggiungere alla vostra raccolta Death's Gambit: Afterlife, in aggiunta a un pacchetto ricco di contenuti per World of Warships.

Death's Gambit è un action GDR in due dimensioni ambientato in un mondo dark fantasy che mescola elementi platforme con meccaniche viste nei titoli soulslike. Il gioco segue le avventure di Sorun, un guerriero che ha stretto un patto con la Morte per ottenere l'immortalità e vendicarsi. Il gioco include anche l'espansione Afterlife, che aggiunge 10 livelli aggiuntivi, oltre 30 armi e 5 nuovi boss, oltre a migliorie varie alla formula di gioco.