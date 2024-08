Splitgate 2 svela il gameplay in un nuovo trailer per il seguito dell'FPS gratuito tra Halo e Portal

1047 Games ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Splitgate 2 che, per la prima volta, svela il gameplay del nuovo capitolo del particolare FPS free-to-play che si pone un po' tra Halo e Portal come concept e meccaniche di gioco.

Splitgate 2 si presenta come una naturale evoluzione del primo capitolo, riprendendo il gameplay originale ed arricchendolo con ulteriori aggiunte, sia in termini di contenuti che come ampliamenti tecnici e di possibilità di gioco.

Il trailer del gameplay mostra alcune delle maggiori novità introdotte, in attesa di vedere più nel dettaglio altre caratteristiche e magari poter provare in maniera pratica queste evoluzioni applicate sulla base del primo capitolo.