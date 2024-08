Warhammer 40.000: Space Marine 2 presenta il multiplayer in un gameplay trailer

Focus Entertainment e gli sviluppatori di Saber Interactive hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Warhammer 40.000: Space Marine 2. Il video di oggi era particolarmente atteso, visto che è interamente incentranto sulle dinamiche di gioco in multiplayer.

Il filmato si apre con una missione ambientata in una foresta, in cui tre giocatori, ognuno con equipaggiamento differente, tra armi da fuoco e da mischia, danno la caccia a un Carnifex, un mini-boss con due arti che ricordano quelli di una mantide, che utilizza come delle affilate lame per attaccare.