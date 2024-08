I requisiti di Warhammer 40.000: Space Marine 2 compaiono su Steam

Saber Interactive ha pubblicato i requisiti di Warhammer 40.000: Space Marine sulla pagina Steam del gioco, andando dunque a rivelare che tipo di componentistica sarà necessaria per far girare al meglio l'atteso sequel.

L'attesa è quasi finita

Se avete letto il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Warhammer 40.000: Space Marine 2, sarete probabilmente ansiosi quanto noi di poter mettere le mani sul nuovo capitolo della saga realizzata in origine da Relic Entertainment.

I requisiti della versione PC sembrano fondamentalmente in linea con le aspettative, specie immaginando di poter far girare il gioco a 4K e 60 fps con il preset Ultra ricorrendo al DLSS su "qualità" (dunque 1440p reali) con una RTX 4070: vedremo se sarà così oppure no.