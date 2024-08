Monster Hunter Wilds ci mostra in video l'estrema agilità del Falcione insetto: pronti a saltare sui mostri?

E si continua: Capcom ha pubblicato - come ci aspettavamo - un nuovo video dedicato alle armi di Monster Hunter Wilds , il gioco di ruolo d'azione a mappa parte previsto per il 2025.

Il video del Falcione insetto di Monster Hunter Wilds

Il video recita: "Un'arma mobile che puoi usare per controllare una creatura nota come Kinsetto. Ottieni grandi potenziamenti estraendo sostanze dai mostri. Vola in cielo per eseguire attacchi in salto a volontà. Utilizza la modalità Precisione per prendere di mira le ferite e i punti deboli dei mostri."

Introdotti in Monster Hunter 4, i Falcioni insetto sono delle aste sulla cui estremità è presente una lama. Permettono attacchi rapidi e, come descritto dal video, permettono di saltare per attaccare dall'alto. L'arma "spara" il Kinsetto verso il nemico e lo usa per attaccare, assorbendo al tempo stesso energia. Si potenzia così l'attacco, la salute, la velocità o la difesa.

Ricordiamo che la Modalità Precisione è una novità di Monster Hunter Wilds.

In questi giorni sono già stati presentati i video per lo Spadone e per la Balestra Pesante. Inoltre, i fan stanno calcolando il periodo di uscita di Monster Hunter Wilds grazie a questi video.