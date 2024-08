I fan di Monster Hunter Wilds stanno calcolando la data di uscita grazie ai nuovi video ufficiali

Precisamente, i fan stanno supponendo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile a inizio 2025 . Per ora sappiamo solo che ufficialmente la data di uscita è il prossimo anno, in modo generico. Vediamo perché i video aiuterebbero a dedurre il periodo di pubblicazione.

Il periodo di uscita di Monster Hunter Wilds

I tre video pubblicati oggi - dedicati alle basi del gioco, alla nuova funzionalità Precisione e allo Spadone - sono probabilmente solo l'inizio di una serie di video, che come minimo mostrerà le varie armi presenti in Monster Hunter Wilds. Possiamo quindi considerare questi filmati come l'inizio della campagna pubblicitaria di Capcom.

I fan hanno quindi iniziato a fare confronti e calcoli. Il canale di Monster Hunter ha infatti dei video di World dedicati alle armi che sono stati pubblicati a partire dal 27 luglio 2017, ovvero sei mesi prima dell'arrivo del gioco su console (26 gennaio 2018).

Nel caso di Monster Hunter Rise, i video sono stati pubblicati tre mesi prima dell'uscita del gioco. In breve, Capcom inizia di norma a condividere questo tipo di filmati non troppo prima dell'arrivo del videogioco. Sarebbe strano se a questo giro facesse passare un intero anno prima della pubblicazione di Monster Hunter Wilds.

Ovviamente ci sono poi ragioni puramente economiche per la pubblicazione di Wilds nei primi mesi del 2025, ovvero il fatto che il gioco arriverebbe entro la fine dell'anno fiscale (che si conclude il 31 marzo) e il suo successo di vendita (che diamo per scontato visti i precedenti) rinvigorirebbe i risultati finanziari di Capcom.

Chiaramente queste sono solo speculazioni e dovremo attendere una conferma ufficiale da parte di Capcom. Nel frattempo potete vedere i video di Monster Hunter Wilds nella nostra notizia dedicata.