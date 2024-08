Il prossimo gioco di FromSoftware sarà più grande di Elden Ring? Miyazaki dice cosa potremmo aspettarci

La dichiarazione di Miyazaki

In un'intervista con The Guardian, Miyazaki ha confermato che i giocatori non devono aspettarsi che FromSoftware realizzi un gioco più grande di Elden Ring. Ha anche parlato di come lo studio cerchi di rimanere sostenibile e di assicurarsi di non puntare tutto su un gioco in particolare.

Hidetaka Miyazaki è il director di Elden Ring

"Il budget, la scala, la portata, tutto è cresciuto fino a un punto in cui il margine di fallimento non è tollerato come credo fosse in passato. FromSoftware ha il suo modo di coprire i rischi, per così dire, in quanto la maggior parte dei nostri progetti ha un partner che finanzia il progetto... Dal punto di vista della gestione aziendale, non puntiamo tutto su un singolo progetto...".

"Prima e dopo Elden Ring, ci sarà una chiara differenza. Lo si può vedere in Armored Core VI, direi. A che punto è FromSoftware in questo momento, in termini di scala? Direi che Elden Ring è davvero il limite. Abbiamo sfruttato tutte le risorse e i talenti a cui abbiamo accesso. Se dovessimo puntare ancora più in alto, avrei delle preoccupazioni".

"Forse la fase successiva sarà quella di avere più progetti, dove alcuni dei talenti più giovani potranno avere l'opportunità di gestire e dirigere il game design di un progetto più piccolo".

FromSoftware potrebbe inoltre lavorare anche in altre direzioni oltre ai videogiochi: Miyazaki dice che c'è interesse per una serie TV o un film di Elden Ring.