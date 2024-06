Elden Ring diventerà una serie TV o un film? Miyazaki di FromSoftware dice che c'è interesse

Il cinema ha oramai scoperto i videogiochi e sta pian piano puntando sempre di più sulle trasposizioni per avere successo nelle sale. Tra i più grandi giochi di successo degli ultimi anni vi è Elden Ring . Potrebbe mai arrivare un film ad esso dedicato?

Le parole di Miyazaki su un adattamento di Elden Ring

"Non vedo alcun motivo per negare un'altra interpretazione o adattamento di Elden Ring, ad esempio un film", ha dichiarato Miyazaki parlando con The Guardian.

"Ma non credo che io o FromSoftware abbiamo la conoscenza o la capacità di produrre qualcosa in un media diverso. Quindi è qui che entrerebbe in gioco un partner di talento. Sarebbe però prima necessario creare la giusta fiducia riguardo al progetto, ma c'è interesse, di sicuro".

Ricordiamo che Elden Ring è stato creato a partire da una mitologia creata da George R.R. Martin. Viene quindi da chiedersi se un possibile film (o una serie TV?) dedicata a Elden Ring possa ricevere il supporto dello scrittore, che ha grande esperienza in ambito televisivo dopo Il Trono di Spade e i relativi spin-off.

Elden Ring propone un viaggio epico in un mondo fantasy che sarebbe interessante portare sullo schermo, ma al tempo stesso è un'opera con una componente narrativa fondata sulla "lore", ovvero un modo di raccontare la storia indiretto. Per un film o una serie TV sarebbe necessario fare un profondo lavoro di (ri)scrittura.

