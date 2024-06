La classifica dei prodotti più visti in Italia su Netflix svela tanti nuovi film e qualche serie TV

Come ogni settimana, sono disponibili le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia su Netflix. Per quanto riguarda la settimana compresa tra il 17 e il 23 giugno, la Top 10 delle serie è composta come segue:

Bridgerton - Stagione 3 ni una más - Stagione 1 Il clandestino - Stagione 1 Eric - Miniserie Bridgerton - Stagione 1 Geek Girl - Stagione 2 Gangs of Galicia - Stagione 1 Bridgerton - Stagione 2 La regina Carlotta Una storia di Bridgerton - Mini serie Sweet Tooth - Stagione 3

La classifica propone solo due novità questa settimana: Il clandestino e Gangs of Galicia, entrambe alla propria prima stagione. Sembra inutile dirlo, ma Bridgerton continua a essere lo show dai migliori risultati. Non solo la terza stagione è in prima posizione per la quinta volta in sei settimane di permanenza in Top 10, ma la prima, la seconda e la mini serie dedicata a Regina Carlotta continuano a rimanere in lista senza fatica. Sweet Tooth sembra già pronto a lasciare la Top 10, alla sua terza settimana, mentre il resto della classifica arriva alla propria quarta settimana di permanenza.