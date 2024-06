Nella Top 10 dei film e delle serie TV più visti su Netflix c'è un po' di Italia e tanto Bridgerton

Netflix ha svelato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia dal 10 al 16 giugno 2024. Iniziamo vedendo la classifica dei lungometraggi più visti sulla piattaforma di streaming:

Under Paris Ricchi a tutti i costi Safe Huse Nessuno è al sicuro Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio Dieci minuti Four Borthers - Quattro fratelli Animali Notturni I crimini di Emily Io vi troverò I colori del male: Rosso

Under Paris, Ricchi a tutti i costi e I colori del male: Rosso sono in classifica rispettivamente da due, due e tre settimane, mentre il resto della Top 10 è composto da novità per la piattaforma. Nella lista, due film sono italiani.