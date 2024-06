Il cosplay di Starlight di The Boys firmato da narga_lifestream è pronto a folgorarvi

La Stagione 4 di The Boys è finalmente arrivata su Amazon Prime Video con nuove puntate che verranno rese disponibili ogni giovedì fino al finale di stagione previsto per metà luglio. Con l'arrivo dei nuovi episodi narga_lifestream ha pensato bene di condividere sui social il suo sfolgorante cosplay di Starlight.

Anne January, meglio conosciuta come Starlight nel mondo di The Boys, è un personaggio che non necessita di lunghe introduzioni tra gli appassionati della serie. Possiede il potere di controllare l'energia elettrica intorno a sé, assorbendola e rilasciandola contro i suoi avversari causando delle potente deflagrazioni. Contrariamente alla maggior parte dei membri de I Sette, il noto gruppo di supereroi americani, le sue azioni sono guidate da nobili intenti: la sua vocazione è quella di proteggere le persone anziché perseguire la fama e l'arricchimento personale come fanno i suoi colleghi.