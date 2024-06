Baldur's Gate 3: il cosplay di Shadowheart da melamori è davvero incredibile

Baldur's Gate 3 è diventato un notevole soggetto per cosplayer, in particolare per quanto riguarda un personaggio nello specifico, come dimostra anche questo cosplay di Shadowheart, o Cuorescuro come nella versione italiana, da parte di melamori.cosplay, che è riuscita a riprodurre perfettamente le caratteristiche dell'affascinante chierico.

Shadowheart dev'essere trovata e aggiunta al party attraverso alcune scelte da parte del giocatore, ma la sua presenza risulta poi importante in molte situazioni, cosa che la pone come uno dei personaggi più carismatici all'interno della storia e immancabile nelle immagini a corredo.

Al di là del suo innegabile fascino, Shadowheart è un chierico dal carattere peculiare, che rimane sempre un personaggio interessante nel corso dei dialoghi: tende a stare sulle sue ma non disdegna commenti ironici sull'operato del giocatore, cosa che la rende sempre molto stimolante nella storia di Baldur's Gate 3.