Helldivers 2 avrà una modalità storia? Il nuovo CEO risponde in maniera molto chiara

Helldivers 2 è stato un grande successo all'interno della politica dei live service in atto presso Sony, ma il gioco di Arrowhead sembra che non avrà mai una modalità storia cooperativa come richiesto da alcuni utenti, in base a quanto risposto al riguardo dal nuovo CEO della compagnia.

Rispondendo direttamente alla richiesta di un utente sulla possibilità che Helldivers 2 possa avere una sorta di modalità storia in cooperativa, "con momenti epici e scene tragiche", il nuovo CEO Shams Jorjani ha subito spento le speranze, riferendo che tale idea è praticamente impossibile da attuare con l'organizzazione del lavoro presso Arrowhead.

"Non succederà, mi dispiace fratello. Sarebbe come costruire un gioco completamente nuovo", ha spiegato Jorjani, e chiaramente non è una cosa fattibile, soprattutto per un team di piccole dimensioni che deve già gestire il supporto a un live service così popolare al momento.