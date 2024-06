Shovel Knight Dig arriva su PS5 e Xbox Series X|S con espansione gratis, e un nuovo capitolo è in sviluppo

Mandata di novità per Yacht Club nelle ore scorse, che ha diffuso tutte insieme una serie di informazioni sulla sua serie Shovel Knight, comprendenti un nuovo capitolo in sviluppo e l'arrivo di Shovel Knight Dig su PS5 e Xbox Series X|S, oltre ad altri annunci.

Per quanto riguarda il nuovo capitolo, questo non ha ancora un titolo preciso e non è stato mostrato al pubblico: semplicemente, Yacht Club Games ha riferito che "un nuovissimo Shovel Knight della serie principale è in sviluppo" e che dovrebbe trattarsi di un gioco davvero molto interessante.

"Siamo impegnati nel costruire un'esperienza che non solo sia degna della tradizione di Shovel Knight, ma che faccia anche da pioniere verso nuove meccaniche di gameplay inedite", ha riferito il team di sviluppo. "Questo non è solo un seguito, ma un'avventura tutta nuova che lancerà Shovel Knight in una nuova dimensione del gaming", nientemeno.