Quanto durerà la Campagna di Call of Duty: Black Ops 6? Activision fornisce una prima indicazione

Tuttavia, è comprensibile che ci sia curiosità sulla lunghezza e sulla quantità di contenuti di Call of Duty: Black Ops 6, considerando anche i cicli di produzione che restano sempre molto serrati in Activision anche a fronte di costi e sforzi produttivi sempre più alti.

La questione della durata e della quantità di contenuti per i capitoli di Call of Duty è diventata di una certa importanza, soprattutto dopo che Call of Duty: Modern Warfare 3 ha attirato diverse critiche per la sua eccessiva brevità, sebbene questo sembra non abbia inficiato poi più di tanto il successo del gioco, che da sempre campa soprattutto di multiplayer.

Non stupisce che una delle curiosità su Call of Duty: Black Ops 6 riguardi la durata e l'estensione della Campagna , considerando quanto successo con il capitolo precedente, e su questo argomento abbiamo una prima indicazione da parte del Director od Production responsabile, Yale Miller, il quale ha riferito di vedere la nuova Campagna in linea con quelle classiche della serie , come dimensioni.

Ci saranno molti contenuti anche da affrontare in maniere diverse

In ogni caso, la Campagna di Call of Duty: Black Ops 6 sembra sia in linea con quelle classiche della serie, come durata.

"Il gioco inizia con la dichiarazione di quale storia voglia raccontare", ha riferito Miller.

"Dal punto di vista delle missioni e altri elementi, penso sia assolutamente in linea con un Call of Duty classico. Ovviamente, diverse tipologie di giocatori possono giocarci in maniera più veloce o più lenta, ma ci sono un sacco di elementi da approfondire e altro cose che si possono fare ed esplorare in maniere diverse".

Considerando la durata media delle campagne dei vari capitoli, non si tratta comunque di una grande longevità, visto che solitamente siamo comunque sotto le 10 ore, ma Call of Duty: Black Ops 6 dovrebbe quantomeno essere superiore a Modern Warfare 3 sotto questo aspetto, aggiungendo poi il solito carico da 90 del multiplayer, comprensivo anche della modalità Zombie.

D'altra parte, lo sviluppo di questo capitolo sembra sia partito nel 2020, dunque il ciclo produttivo per Treyarch non è stato molto breve: "Abbiamo iniziato a lavorarci, in termini di ideazione e discussione, subito dopo l'uscita di Call of Duty: Black Ops Cold War. Dunque lo sviluppo è andato avanti da allora. Ci sembra di avere ancora una buona quantità di tempo davanti con i prossimi 6 mesi da sfruttare e abbiamo passato anche il momento più difficile che è stato lo spostamento verso il nuovo engine unificato, che rappresenta una grande cosa per noi", ha spiegato Miller.

C'è da dire anche che la Campagna di Call of Duty: Black Ops Cold War è stata generalmente ben accolta, dunque rappresenta un buon punto di partenza per questo nuovo capitolo. Abbiamo visto il nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 6 all'Xbox Games Showcase 2024, con il gioco atteso per il 25 ottobre su PC e console.