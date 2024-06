Indiana Jones e l'Antico Cerchio, tutto quello che sappiamo sull'esclusiva Xbox

"Davvero vuoi andare a fondo di questa faccenda, Indy?" Il nuovo, emozionante trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio mostrato durante l'Xbox Games Showcase non è magari quella presentazione ricca di gameplay che speravamo di vedere, ma dimostra di saper giocare con i sentimenti e la nostalgia dei tantissimi fan del personaggio interpretato da Harrison Ford. "Non la ignorerò, è il più grande segreto della storia", risponde nel video il celebre archeologo, mentre vediamo una mappa e delle antiche rovine con gli immancabili meccanismi che si attivano per far passare chi ne conosce i segreti... oppure fermare (per sempre!) gli sprovveduti che tentano di intraprendere quella strada al solo scopo di arricchirsi. In attesa del prossimo appuntamento con Indiana Jones e l'Antico Cerchio, probabilmente alla Gamescom, ecco tutto quello che sappiamo sull'ambiziosa esclusiva Xbox sviluppata da MachineGames, i talentuosi autori della serie Wolfenstein.

Un'avventura inedita: la storia di Indiana Jones e l'Antico Cerchio La storia di Indiana Jones e l'Antico Cerchio si svolge nel 1937, pochi anni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale: l'occultista tedesco Klaus Voss ha individuato in un leggendario manufatto la possibile fonte di un potere immenso e antico, e così le truppe naziste si attivano per recuperarlo a qualsiasi costo, convinte che questo oggetto possa essere la chiave per dominare il mondo. Come spesso accade, Indiana Jones si trova ad avere a che fare con la medesima scoperta per puro caso, e insieme all'archeologa francese Gina Savignon decide di esplorare prima gli angoli più reconditi dell'Europa e poi le selvagge giungle dell'Asia nel tentativo di ritrovare questo misterioso tesoro... e portarlo in un museo, perché "è lì che dovrebbe stare". Le strade del celebre avventuriero e del malvagio Voss si incrociano inevitabilmente, e così la missione assume connotati differenti: che il potere del manufatto sia reale o fittizio, Jones non può permettere che i nazisti ne entrino in possesso, dunque insieme alla sua compagna di avventura decide di dar fondo a tutte le proprie risorse nel tentativo di effettuare per primi l'importante ritrovamento. Gina Savignon, interpretata da Alessandra Mastronardi in Indiana Jones e l'Antico Cerchio Chiaramente ispirato alla formula che abbiamo visto nei vari film della saga, Indiana Jones e l'Antico Cerchio sembra insomma possedere tutti i requisiti per portare su PC e Xbox Series X|S un'esperienza di stampo cinematografico, che potrà peraltro contare anche su di un doppiaggio in italiano che sembra di ottima fattura.

Il trailer dell'Xbox Games Showcase Tante sequenze di intermezzo e poca azione in-game: potremmo riassumere in questo modo la presentazione del tie-in di MachineGames durante l'ultimo Xbox Games Showcase, ma come detto immaginiamo che ci sarà spazio per mostrare il gameplay nel dettaglio durante la Gamescom e annunciare contestualmente una data di uscita ufficiale per il gioco, che è ancora previsto per un generico 2024. Gina e Indiana nascosti dietro ad alcune casse in Indiana Jones e l'Antico Cerchio Allo stesso modo, è chiaro che un'enfasi sul comparto narrativo e sul taglio cinematografico dell'avventura fosse necessaria per illustrare al meglio le caratteristiche di un prodotto del genere, che punta sulle atmosfere e sui toni dell'Indiana Jones che tutti conosciamo per tradurre il personaggio in maniera efficace in un videogioco. Del resto gli autori di Wolfenstein si sono già rivelati molto bravi con questo tipo di approccio. Torniamo però al trailer, che dopo alcuni istanti introduttivi già visti ai tempi del reveal ribadisce la presenza di importanti figure di contorno, come il dottor Marcus Brody, e ne introduce di nuove: l'archeologa Gina Savignon (interpretata nel gioco dalla nostra Alessandra Mastronardi), a cui abbiamo già accennato, e l'occultista Voss. L'Antico Cerchio tracciato da Indiana Jones I due personaggi si contrappongono nel montaggio quando Indy parla di manufatti e di uno in particolare, che si crede possieda dei poteri straordinari. "Questa scoperta cambierebbe il mondo", dice il protagonista dell'avventura, mentre assistiamo a brevi sequenze di gameplay che illustrano alcune delle fasi esplorative della campagna, fra sotterranei illuminati dal fuoco di una torcia, fiumi da percorrere su di una barca e l'immancabile dirigibile. Indiana Jones ne raggiunge uno utilizzando la sua iconica frusta come corda, e a una volta al suo interno, raggiunta la collega Gina, liquida la faccenda dicendo che "era fuori a prendere un po' d'aria". Sarà anche da questi dettagli che potremo davvero percepire la qualità di una scrittura che deve ovviamente essere all'altezza di un compito non da poco, quello di imitare i film della saga. L'occultista Voss è il villain principale di Indiana Jones e l'Antico Cerchio Assistiamo a sequenze in cui i due archeologi si scontrano con gli sgherri di Voss oppure li osservano di nascosto; finché il trailer non entra nel vivo, conducendoci sulle cime dell'Himalaya e facendoci nuovamente respirare l'avventura quando Indiana e Gina attraversano ponti sospesi nel vuoto e passaggi scavati nella roccia, fino ad alzare lo sguardo a un certo punto e scorgere una... corazzata. Alla ricerca di una delle pietre che in teoria dovrebbero comporre il manufatto, Indiana e Gina si imbattono in un ufficiale tedesco morto assiderato, ma non fanno in tempo a recuperare l'oggetto che arrivano alcuni soldati nazisti: uno di loro viene messo fuori gioco, ma la squadra è numerosa e l'avventuriero viene catturato e interrogato mentre gli vengono puntati addosso dei fucili. Indiana Jones catturato dai soldati nazisti nel trailer de L'Antico Cerchio Anche questa si rivela essere una situazione classica per il personaggio, così come il modo in cui viene risolta, immancabilmente all'ultimo secondo e con un gesto di grande coraggio da parte di Gina, che con la sua trovata riesce a creare il caos necessario perché Indy riesca a liberarsi dei suoi avversari, scaraventandoli nel vuoto. La sequenza è in perfetto stile Indiana Jones e la colonna sonora di Gordy Haab, che con le sue musiche sembra sia riuscito a catturare l'essenza di questo franchise, la rende ancora più coinvolgente mentre i due archeologi fuggono, si riparano, afferrano oggetti al volo e si battono finché il ponte della corazzata non è finalmente libero. A quel punto, però, la struttura di ghiaccio che regge la nave comincia a cedere: come andrà a finire? Uno scontro a fuoco in Indiana Jones e l'Antico Cerchio Gli istanti conclusivi del trailer, quelli sì, forniscono un assaggio del gameplay e in particolare dei combattimenti in prima persona che ci troveremo ad affrontare durante la campagna, utilizzando principalmente i pugni e la frusta piuttosto che le armi da fuoco. E qui viene l'inevitabile dubbio: specializzati negli sparatutto, senza un enorme arsenale a disposizione i ragazzi di MachineGames riusciranno a conferire all'esperienza uno spessore adeguato?