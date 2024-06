Cosa giocherete questo weekend? Alan Wake 2: Night Springs, Shin Megami Tensei 5 o vincerà il backlog?

Nonostante le vecchie convenzioni si incaponiscano a piazzare l'inizio dell'estate alla prossima settimana, con la fine della scuola possiamo dire che la stagione è ufficialmente avviata da questa: dunque, cosa giocherete in questo weekend?

Inutile negarlo, anche se magari abbiamo finito la scuola da anni (o da decenni) si carpisce una variazione nell'atmosfera, in questi giorni, un po' per tutti. Gli scolari ovviamente sono in prima linea: è iniziato il periodo di libertà assoluta, dunque il fatto che ci si trovi al weekend o meno non fa praticamente alcuna differenza, ma i fine settimana di giugno hanno comunque una magia tutta loro.

Non che questo cambi poi tanto le carte in tavola per quanto ci riguarda, perché abbiamo degli impegni pressanti da portare a termine in ogni caso, e si chiamano videogiochi. È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo: ma su cosa concentrarsi in questo weekend?