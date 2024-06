The Boys 4, le nostre impressioni sui primi 3 episodi della serie Prime Video

I primi tre episodi della quarta stagione, già disponibili su Prime Video, imbastiscono le premesse per un conflitto ancora più articolato visto che per i Boys di Billy Butcher si moltiplicano sia gli antagonisti che gli alleati. Troppa carne al fuoco? Ne parliamo nelle prossime righe senza fare spoiler.

La terza stagione di The Boys si era conclusa con un finale avvincente che aveva rilanciato lo status quo della serie TV ispirata al fumetto omonimo di Garth Ennis e fortemente voluta da Eric Kripke. All'epoca pensavamo che la quarta stagione sarebbe stata l'ultima, invece lo showrunner ha recentemente confermato che l'epilogo sarà nella quinta stagione, mentre lo spin-off Generation V proseguirà: questo è un bene perché già due anni fa cominciavamo a sentire una certa stanchezza nei corsi e ricorsi di una storia che cerca sempre un modo diverso per scioccare lo spettatore.

The Boys 4 tra realtà e finzione

L'idea di ambientare la nuova stagione durante le elezioni presidenziali è geniale. Non è solo uno scenario utile alla satirica critica sociale cui ci ha abituato The Boys, ma rispecchia in maniera preoccupante le condizioni tragicomiche in cui cominciano a versare non solo gli Stati Uniti ma anche il nostro stesso paese.

Il diabolico Patriota di Anthony Starr è ipnotico

Complottisti, venditori di fumo e di verità scomode, propagandisti da quattro soldi che parlano alla pancia di folle confuse e ignoranti... No, non stiamo parlando della surreale campagna elettorale italiana appena conclusa ma di un'America nemmeno poi tanto immaginaria in cui Patriota - ormai libero di ammazzare la gente in pubblico davanti a fan adoranti - punta alla supremazia della sua specie passando per la Casa Bianca: mettere la persona giusta al posto giusto sarebbe fondamentale ed è per questo che lo psicopatico supereroe biondo è in cerca di nuovi alleati.

Anthony Starr è nato per interpretare Patriota. Il suo Superman pazzo ormai è diventato iconico ma l'attore riesce a conferirgli una dimensione umana che lo fa odiare a tal punto da amarlo. In questa stagione, poi, Patriota deve fare i conti con due problemi enormi: primo, una crisi di mezz'età; secondo, suo figlio Ryan che forse forse non è ancora perduto, non se Butcher ha ancora qualcosa da dire.

Anche Karl Urban è nato per interpretare Billy Butcher ma il suo antieroe è meno presente di quanto avremmo voluto in questi tre episodi, sebbene abbia una delle sottotrame migliori grazie anche al contributo del sempre bravo Jeffrey Dean Morgan: quest'ultimo purtroppo compare davvero pochissimo nella tranche già disponibile in streaming ma è difficile immaginare che Kripke abbia sprecato il suo fascino e il suo carisma anche nei sei episodi a venire.

Jeffrey Dean Morgan e Karl Urban in una scena di The Boys 4

Il conflitto centrale tra Patriota e Butcher viene quindi messo da parte per concentrare queste prime tre orette sul resto del cast. Un irriconoscibile Laz Alonso nei panni di M.M. ora guida i Boys al posto di Butcher: alla squadra si è unita Starlight, finalmente in coppia fissa con Hughie, sebbene abbia nuovi problemi e in particolare un'orda di fan incalliti che si contrappongono agli pseudo MAGA di Patriota. Il fanatismo, però, è un problema sempre e comunque, un problema di cui vuole approfittare Firecracker, una influencer con un conto in sospeso con Starlight che entra a far parte dei Sette insieme all'intelligentissima Sister Sage.

Valorie Curry e Susan Heyward interpretano rispettivamente le due nuove "eroine" ma se la prima ci è apparsa, almeno inizialmente, un personaggio davvero scontato e derivativo - per quanto rifletta il terrapiattista tipo nei nostri social - la seconda è un'aggiunta sorprendente che mette al servizio di Patriota proprio l'ultima cosa di cui avevano bisogno i Boys: un cervello coi fiocchi.

Firecracker e Sister Sage completano i nuovi Sette

Il servilismo nei confronti dei potenti è uno dei temi che The Boys 4 tratta senza troppe cerimonie fin dal primissimo episodio della stagione, usando proprio i Sette come chiave di lettura: se Abisso ormai è diventato un personaggio del tutto ridondante e anche un po' noioso, A-Train si riconferma sul... binario giusto con una sottotrama forse un po' prevedibile ma coinvolgente. Abbiamo trovato anche molto deboli le storie di Frenchie e Kimiko, che continuano a girare in cerchio da anni e per cui ogni stagione ci si inventa un nuovo stratagemma melodrammatico, ma ormai il giochino non funziona più e serve un punto d'arresto o di ripartenza.

Interessante ma un po' stucchevole, infine, la sottotrama che coinvolge Hughie, un comatoso Simon Pegg nei panni di suo padre e il ritorno di sua madre: questo inizio di stagione accenna soltanto il drama famigliare dei Campbell, perciò ci torneremo a fine stagione.

Starlight deve vedersela coi suoi fanatici follower

Una cosa è sicura: nonostante ci avesse un po' stancato, i primi episodi di The Boys 4 sono stati una visione più piacevole del previsto. Merito forse dei due anni di attesa, e di una visione parodistica ma orribilmente verosimile della nostra società, siamo rimasti incollati al TV nonostante fossero del tutto ordinari anche in termini di violenza visiva o verbale: la serie Prime Video continua ad essere una produzione per adulti con sangue a fiumi, organi genitali in bella vista e inquadrature col gusto per l'orrido ma in queste prime ore non abbiamo visto nulla di veramente sconvolgente. The Boys 4 per ora sembrerebbe aver fatto centro perché nessuna altra serie TV fa lo stesso effetto, raccontando una realtà anche troppo simile alla nostra. E speriamo che la stagione prosegua nella stessa direzione.