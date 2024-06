Il CEO di Obsidian dice la sua sulle chiusure dei team in Microsoft e la situazione dello studio

Il capo di Obsidian, Feargus Urquhart, ha parlato delle chiusure dei team avvenute in Microsoft di recente in un'intervista con PC Gamer, riferendo anche di come si sente per quanto riguarda il proprio studio, per il quale non ha intenzione di preoccuparsi del futuro.

L'intervistatore ha sollevato la questione all'indomani della trionfale presentazione all'Xbox Games Showcase 2024, nella quale era presente anche una sezione dedicata ad Avowed, il nuovo action RPG di Obsidian in arrivo quest'anno su PC e Xbox, chiedendo come il team abbia vissuto la recente ondata di licenziamenti che ha coinvolto numerose persone soprattutto in Activision Blizzard e Bethesda, quest'ultima in particolare con la chiusura di Tango Gameworks e Arkane Austin.

Considerando che anche il fatto di ricevere grandi apprezzamenti da parte della critica non mette al sicuro gli sviluppatori, la posizione di Obsidian, che crea spesso titoli molto apprezzati ma non proprio mainstream, potrebbe essere vista come "a rischio", per così dire.